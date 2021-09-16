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Полиция нашла того, кто мог рукоблудить на севере Петербурга. Схвативший школьницу на юге пока гуляет

В Шушарах задержали мужчину по подозрению в педофилии

Меньше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы пройти по следам одного из развратников, на которых указали родители школьниц. Извращенцы подстерегали девочек в парадных Выборгского и Московского районов Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, накануне ещё до полудня полицейские были в Шушарах. Их интересовал 34-летний уроженец Тихвина, проживающий на Московском шоссе, 270. Оперативники уверены, что именно он 14 сентября приставал к школьнице на Суздальском проспекте.

Девочка-подросток, которой ещё не исполнилось 14 лет, столкнулась с молодым мужчиной в чёрной куртке на пороге своего дома, из его рук ей удалось вырваться.

Жителя Шушар увезли в Следственный комитет в качестве подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях. К вечеру его отправили в изолятор временного содержания. К уголовной ответственности за противоестественные сексуальные пристрастия он ранее не привлекался.

Во вторник, 14-го числа, ещё один мужчина развратничал на Витебском проспекте. Он заманил в парадную возвращавшуюся после уроков 11-летнюю девочку и, по предварительным данным, расстегнул штаны. Школьница сбежала.

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