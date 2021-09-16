Полиция нашла того, кто мог рукоблудить на севере Петербурга. Схвативший школьницу на юге пока гуляет

Меньше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы пройти по следам одного из развратников, на которых указали родители школьниц. Извращенцы подстерегали девочек в парадных Выборгского и Московского районов Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, накануне ещё до полудня полицейские были в Шушарах. Их интересовал 34-летний уроженец Тихвина, проживающий на Московском шоссе, 270. Оперативники уверены, что именно он 14 сентября приставал к школьнице на Суздальском проспекте.
Девочка-подросток, которой ещё не исполнилось 14 лет, столкнулась с молодым мужчиной в чёрной куртке на пороге своего дома, из его рук ей удалось вырваться.
Жителя Шушар увезли в Следственный комитет в качестве подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях. К вечеру его отправили в изолятор временного содержания. К уголовной ответственности за противоестественные сексуальные пристрастия он ранее не привлекался.
Во вторник, 14-го числа, ещё один мужчина развратничал на Витебском проспекте. Он заманил в парадную возвращавшуюся после уроков 11-летнюю девочку и, по предварительным данным, расстегнул штаны. Школьница сбежала.