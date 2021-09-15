В двух районах Петербурга ищут рукоблудов, поджидавших школьниц в парадной

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября, в полицию Московского района накануне обратилась 45-летняя местная жительница. По предварительной информации, она сообщила, что около часа дня её дочь одиннадцати лет возвращалась из школы, и у дома 61, корпус 4, по Витебскому проспекту с ней заговорил мужчина. Он заманил ребенка в парадную, чтобы продемонстрировать свою мужскую стать. Девочка убежала.

На Витебском проспекте мужчина заманил в парадную 11-летнюю, но она смогла отбиться.

А около четырех дня 14-летнюю, также возвращавшуюся со школы, поджидал у парадной молодой мужчина в черной куртке. Он, по предварительной информации, пытался облапать подростка, но девочка вырвалась. Об этом в полицию Выборгского района сообщила 40-летняя мать школьницы.



По обоим заявлениям проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

