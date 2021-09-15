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В двух районах Петербурга ищут рукоблудов, поджидавших школьниц в парадной

Полиция Петербурга ищет двух мужчин, которые приставали к девочкам в парадных

На Витебском проспекте мужчина заманил в парадную 11-летнюю, но она смогла отбиться.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября, в полицию Московского района накануне обратилась 45-летняя местная жительница. По предварительной информации, она сообщила, что около часа дня её дочь одиннадцати лет возвращалась из школы, и у дома 61, корпус 4, по Витебскому проспекту с ней заговорил мужчина. Он заманил ребенка в парадную, чтобы продемонстрировать свою мужскую стать. Девочка убежала.

А около четырех дня 14-летнюю, также возвращавшуюся со школы, поджидал у парадной молодой мужчина в черной куртке. Он, по предварительной информации, пытался облапать подростка, но девочка вырвалась. Об этом в полицию Выборгского района сообщила 40-летняя мать школьницы.

По обоим заявлениям проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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Комментарии (7)

266237739
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266237739
помогите, пожалуй.ста. очень прошу
266237739
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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