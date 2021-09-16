Европарламент одобрил доклад о непризнании российских выборов при нарушениях

Законодательный и представительный орган ЕС утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса о непризнании выборов в Государственную думу РФ при условии, что они пройдут «с нарушениями демократических принципов и международного права».



«Члены [Европарламента] требуют, чтобы ЕС был готов к непризнанию российского парламента, если парламентские выборы 2021 года пройдут с нарушением демократических принципов и международного права», — говорится 16 сентября в одобренном евродепутатами документе.

