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Европарламент одобрил доклад о непризнании российских выборов при нарушениях

Законодательный и представительный орган ЕС утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса о непризнании выборов в Государственную думу РФ при условии, что они пройдут «с нарушениями демократических принципов и международного права».

«Члены [Европарламента] требуют, чтобы ЕС был готов к непризнанию российского парламента, если парламентские выборы 2021 года пройдут с нарушением демократических принципов и международного права», — говорится 16 сентября в одобренном евродепутатами документе.

Автор доклада Андрюс Кубилюс в своей речи делает вывод о том, что «Россия может быть демократией». Он призывает ЕС занять твердую позицию по отношению к нынешней власти в РФ.

В документе также предусматриваются санкции, противодействие потоку «грязных денег» и поддержка правозащитников.

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Комментарии (7)

266187630
толку то. давайте уж арестовывать счета и недвижимость жуликов и воров в законе
Александр Федотов
Голосование строем бюджетниками не по месту жительства - это же не нарушение?
Piter4452
Доклад раздать всем евродепутатам уже свёрнутым в трубочку, а что с ним делать они уже знают.
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