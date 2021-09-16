Заболеваемость растет — накануне был
Летальная статистика в последние дни практически застыла на месте: за сутки от COVID-19 скончались 794 человека (792 накануне), из них 39 в Петербурге (38 вчера). Первое место остается за Москвой с 45 умершими.
В Петербурге и по стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В России уже более 19 тысяч случаев за сутки
За сутки в России выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость растет — накануне был
Летальная статистика в последние дни практически застыла на месте: за сутки от COVID-19 скончались 794 человека (792 накануне), из них 39 в Петербурге (38 вчера). Первое место остается за Москвой с 45 умершими.
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