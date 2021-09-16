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В Петербурге и по стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В России уже более 19 тысяч случаев за сутки

За сутки в России выявили более 19 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 19 594 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость растет — накануне был 18 841 заболевший. В Петербурге ситуация аналогичная: 1 653 случая за 24 часа против 1 609 вчера. Город по-прежнему на втором месте в стране по этому показателю, на первом Москва с 2 479 заболевшими.

Летальная статистика в последние дни практически застыла на месте: за сутки от COVID-19 скончались 794 человека (792 накануне), из них 39 в Петербурге (38 вчера). Первое место остается за Москвой с 45 умершими.

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