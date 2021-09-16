За среду, 15 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 454 дорожных аварии, в которых пострадали 17 человек и один погиб. На петербургских улицах зафиксировали несколько серьезных ДТП с пешеходами.



Как стало известно «Фонтанке», в 11:35 на пересечении проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта 47-летняя петербурженка, управляя автомобилем Ford Focus, принадлежащим мужчине 47 лет, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила 13-летнего школьника. Четвероклассник переходил дорогу на красный свет. В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.