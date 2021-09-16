За среду, 15 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 454 дорожных аварии, в которых пострадали 17 человек и один погиб. На петербургских улицах зафиксировали несколько серьезных ДТП с пешеходами.
Как стало известно «Фонтанке», в 11:35 на пересечении проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта 47-летняя петербурженка, управляя автомобилем Ford Focus, принадлежащим мужчине 47 лет, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила 13-летнего школьника. Четвероклассник переходил дорогу на красный свет. В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.
Всего, по данным УГИБДД, в Петербурге за сутки произошло 380 ДТП, из которых пострадавшие были в 13. Травмы получили 13 взрослых и один ребенок. Единственный погибший тоже был пешеходом. В 10:32 у дома 7 по проспекту Культуры 29-летний житель Всеволожска на Volkswagen Polo сбил пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 44-летнюю петербурженку. Женщина от полученных травм скончалась на месте. По этому факту ГИБДД тоже ведет проверку.
В Ленобласти произошло 74 ДТП, из которых два были с пострадавшими. Травмы получили трое, все они совершеннолетние.