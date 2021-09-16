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По факту аварийной посадки самолета из Антальи в Петербурге проведут доследственную проверку

По факту аварийной посадки воздушного судна из Антальи в Пулково будет проведена доследственная проверка. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, пассажирский лайнер, летевший из турецкого города, совершил посадку в аэропорту Северной столицы в 22:24. Причиной стала техническая неисправность двигателя.

«Представители транспортного следствия организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

«Фонтанка» писала, что пассажирский лайнер из Антальи совершил аварийную посадку в Петербурге из-за попадания в стаю птиц. Один из двигателей судна вышел в нештатный режим. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

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