По факту аварийной посадки самолета из Антальи в Петербурге проведут доследственную проверку

По факту аварийной посадки воздушного судна из Антальи в Пулково будет проведена доследственная проверка. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



По предварительным данным, пассажирский лайнер, летевший из турецкого города, совершил посадку в аэропорту Северной столицы в 22:24. Причиной стала техническая неисправность двигателя.

«Представители транспортного следствия организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.