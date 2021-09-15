Минфин ждет от горно-металлургического сектора 250 млрд рублей допналогов в 2022 году

В 2022 году Минфин ожидает от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в размере около 250 млрд рублей. Об этом 15 сентября сообщил «Интерфакс», ссылаясь на одного из участников совещания по обсуждению новых налогов для отрасли у первого вице-премьера Андрея Белоусова.



Обсуждение проходило с участием представителей наиболее крупных компаний и профильных министров.

На совещании чиновники дали понять, что «цифра уже посчитана в бюджете». Между тем проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов будет вскоре рассмотрен правительством перед внесением в Госдуму.