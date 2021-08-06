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Путин анонсировал повышение НДПИ для металлургов

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года. Об этом 6 августа сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии.

«Со следующего года, с 1 января по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», — цитирует президента ТАСС.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Речь идет о привязке ставки налога на добычу полезных ископаемых к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен.

Инициатором изъятия сверхдоходов у металлургов ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он, в частности, заявил, что в 2020 году компании металлургической отрасли подняли внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными и «нахлобучили» бюджет примерно на 100 млрд рублей. По этой причине с 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.

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Комментарии (5)

Igor_VS
А зачем к этой правительственной мере приклеили Путина.? Байден с Макроном тоже сражаются за цены на бензин внутри?
Silver867
Ну, нормально. Осталось только повышением налогов загубить весь оставшийся бизнес и можно переходить к печати продуктовых карточек.
Примерно то же самое сделал Сталин в 1930 году - задушил НЭП налогами и устроил голод с людоедством.
Sergey_K
Перед выборами чего только народу не пообещаешь!
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