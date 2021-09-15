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Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей 2021 года. В категорию «Кумиры» вошел Алексей Навальный

Журнал Time назвал Алексея Навального одним из наиболее влиятельных людей года

Журнал Time 15 сентября опубликовал список из ста наиболее влиятельных людей 2021 года. Участников распределили на несколько категорий, среди которых — «Новаторы», «Пионеры», «Титаны», «Кумиры», «Лидеры» и «Деятели искусства».

В категории «Новаторы» одним из наиболее влиятельных стал исполнительный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг. В указанную группу также вошли основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, венгерский биохимик Каталин Карико, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг и создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.

В категории «Пионеры» одной из наиболее авторитетных личностей стала певица Билли Айлиш. Там же оказались Бен Крамп — американский юрист и адвокат семьи Джорджа Флойда, и гимнастка из США Суниса Ли. Кроме того, издание выделило замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

В список «Титанов» вошли 19-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз, глава корпорации Apple Тим Кук и южнокорейская актриса Юн Ё Джон, известная по фильму «Минари».

«Кумирами» стали британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, издание удостоило их звания за благотворительную деятельность. В категорию также включили японскую теннисистку Наоми Осаку, российского оппозиционера Алексея Навального и американских певиц Бритни Спирс и Долли Партон.

В группу «Лидеры» Time поместил главу Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Помимо этого, в список вошли председатель КНР Си Цзиньпин и лидер политического крыла радикального движения «Талибан»* (запрещённая в РФ террористическая организация) Абдул Гани Барадар.

Среди «Деятелей искусства» наиболее влиятельные, по версии журнала, стали американская актриса Кейт Уинслет, режиссер картины «Земля кочевников» Хлоя Чжао, рэпер Lil Nas X и писательница Нора К. Джемисин.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории России с 2003 года.

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Комментарии (1)

260657101
Где то сейчас в кабинетах Роскомнадзора разрываются телефоны и крики с требованиям заблокировать Тime в Интернете. Кстати сегодня только у меня тормозит сеть?
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