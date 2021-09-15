Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей 2021 года. В категорию «Кумиры» вошел Алексей Навальный

В категории «Новаторы» одним из наиболее влиятельных стал исполнительный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг. В указанную группу также вошли основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, венгерский биохимик Каталин Карико, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг и создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.

Журнал Time 15 сентября опубликовал список из ста наиболее влиятельных людей 2021 года. Участников распределили на несколько категорий, среди которых — «Новаторы», «Пионеры», «Титаны», «Кумиры», «Лидеры» и «Деятели искусства».

В категории «Пионеры» одной из наиболее авторитетных личностей стала певица Билли Айлиш. Там же оказались Бен Крамп — американский юрист и адвокат семьи Джорджа Флойда, и гимнастка из США Суниса Ли. Кроме того, издание выделило замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса.



В список «Титанов» вошли 19-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз, глава корпорации Apple Тим Кук и южнокорейская актриса Юн Ё Джон, известная по фильму «Минари».



«Кумирами» стали британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, издание удостоило их звания за благотворительную деятельность. В категорию также включили японскую теннисистку Наоми Осаку, российского оппозиционера Алексея Навального и американских певиц Бритни Спирс и Долли Партон.



В группу «Лидеры» Time поместил главу Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Помимо этого, в список вошли председатель КНР Си Цзиньпин и лидер политического крыла радикального движения «Талибан»* (запрещённая в РФ террористическая организация) Абдул Гани Барадар.