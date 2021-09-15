Никаких больше карантинов. Полностью привитые гости Бангкока смогут сэкономить две недели

С 15 октября полностью вакцинированные иностранные туристы смогут приезжать в столицу Таиланда Бангкок без необходимости проходить карантин. Еще четыре туристические зоны государства начнут принимать привитых гостей с 1 октября.



Между тем на данный момент население Бангкока еще не вакцинировано на 70%, необходимых для того, чтобы открыть весь город одновременно, а не по частям. Об этом 15 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на министра туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан.



Как объяснил глава ведомства, именно из-за указанного обстоятельства было принято решение открыть столицу в середине октября, когда будет достигнут необходимый уровень иммунизации жителей мегаполиса.

