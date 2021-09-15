Никаких больше карантинов. Полностью привитые гости Бангкока смогут сэкономить две недели

С 15 октября полностью вакцинированные иностранные туристы смогут приезжать в столицу Таиланда Бангкок без необходимости проходить карантин. Еще четыре туристические зоны государства начнут принимать привитых гостей с 1 октября.
Между тем на данный момент население Бангкока еще не вакцинировано на 70%, необходимых для того, чтобы открыть весь город одновременно, а не по частям. Об этом 15 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на министра туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан.
Как объяснил глава ведомства, именно из-за указанного обстоятельства было принято решение открыть столицу в середине октября, когда будет достигнут необходимый уровень иммунизации жителей мегаполиса.
По словам чиновника, по две дозы двухкомпонентных вакцин в Бангкоке получили уже 37% населения, что свидетельствует об успехе кампании по вакцинации.
С 26 марта 2020 года в Таиланде действует режим ЧП, связанный с пандемией коронавируса. По условиям положения, въезд в страну иностранных граждан ограничен. Те туристы, которым он разрешен, обязаны по прибытии проходить двухнедельный карантин в специальных гостиницах за свой счет.
С начала апреля 2020-го были введены жесткие ограничения на полеты пассажирских самолетов гражданской авиации в государство в Юго-Восточной Азии и из него. Действие режима продлевалось несколько раз. До 30 сентября он продолжит действовать.
В конце августа «Фонтанка» писала, что власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения двухнедельного карантина.