В Петербурге уборщицу-рецидивистку отправили в СИЗО за квартирную кражу почти на полмиллиона

Петродворцовый суд Петербурга изолировал от общества и чужого имущества сотрудницу одного из районных ЖКС. По версии следствия, она прибрала из квартиры в Петергофе украшений и техники стоимостью почти в 500 тысяч рублей.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 15 сентября, суд согласился со следствием и определил Маргариту Новикову в СИЗО сроком до 23 октября. Накануне 35-летней уборщице предъявили обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере.



Согласно материалам дела, во второй половине августа женщина наведалась в квартиру инженера военного представительства на Озерковой улице и унесла пару телефонов, фотоаппарат, видеокамеру, подарочный нож, женские наручные часы и коллекцию украшений, в том числе пару обручальных колец.

