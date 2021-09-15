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В Петербурге уборщицу-рецидивистку отправили в СИЗО за квартирную кражу почти на полмиллиона

Петродворцовый суд Петербурга изолировал от общества и чужого имущества сотрудницу одного из районных ЖКС. По версии следствия, она прибрала из квартиры в Петергофе украшений и техники стоимостью почти в 500 тысяч рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 15 сентября, суд согласился со следствием и определил Маргариту Новикову в СИЗО сроком до 23 октября. Накануне 35-летней уборщице предъявили обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, во второй половине августа женщина наведалась в квартиру инженера военного представительства на Озерковой улице и унесла пару телефонов, фотоаппарат, видеокамеру, подарочный нож, женские наручные часы и коллекцию украшений, в том числе пару обручальных колец.

«С похищенным скрылась, распорядилась им по собственному усмотрению», — сообщают в пресс-службе, уточняя, что заявленный в деле ущерб превысил 438 тысяч рублей.

Новикова частично признала вину. Как писала «Фонтанка», за последние десять лет она попадалась полицейским по делам о кражах велосипедов, куртки и сумки, кроме того женщина отметилась нападением на инспектора ДПС. В большинстве случаев ей удавалось примириться с потерпевшей стороной.

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