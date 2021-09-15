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Уборщицу-редидивистку задержали в Петергофе за кражу из квартиры инженера военного представительства

В Петергофе раскрыли кражу из квартиры инженера военного представительства

Задиру и любительницу чужих велосипедов задержали по подозрению в квартирной краже на четверть миллиона.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября, сотрудники уголовного розыска Петродворцового района накануне задержали подозреваемую в квартирной краже, которая произошла в доме на Озерковой улице в Петергофе в конце августа. Тогда у 43-летнего инженера военного представительства МО РФ пропали ювелирные украшения, техника и два мобильных телефона на сумму около 300 тысяч рублей.

Накануне около полудня в Петергофе задержали подозреваемую — 35-летнюю уборщицу одного из ЖКСов района. У нее нашли и перстни, и браслеты «Пандора», и ноутбук с мобильными телефонами.

За последние десять лет женщина, по предварительной информации, шесть раз привлекалась к уголовной ответственности: дважды за кражу велосипедов, один — за хищение куртки и сумки, и даже за нападение на инспектора ДПС. В момент задержания она находилась на подписке о невыезде, как раз по делу о краже двухколесного.

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Комментарии (5)

266237739
помогите, пожалуйста. очень прошу..
266237739
2-два-ноль-два два-ноль-ноль-три семь-пять-два-ноль ноль-три-четыре-ноль.
266237739
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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