Уборщицу-редидивистку задержали в Петергофе за кражу из квартиры инженера военного представительства

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября, сотрудники уголовного розыска Петродворцового района накануне задержали подозреваемую в квартирной краже, которая произошла в доме на Озерковой улице в Петергофе в конце августа. Тогда у 43-летнего инженера военного представительства МО РФ пропали ювелирные украшения, техника и два мобильных телефона на сумму около 300 тысяч рублей.

Накануне около полудня в Петергофе задержали подозреваемую — 35-летнюю уборщицу одного из ЖКСов района. У нее нашли и перстни, и браслеты «Пандора», и ноутбук с мобильными телефонами.



За последние десять лет женщина, по предварительной информации, шесть раз привлекалась к уголовной ответственности: дважды за кражу велосипедов, один — за хищение куртки и сумки, и даже за нападение на инспектора ДПС. В момент задержания она находилась на подписке о невыезде, как раз по делу о краже двухколесного.

