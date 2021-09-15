Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 14:57 на Заводском проспекте в Колпино столкнулись автомобиль Ford под управлением 19-летнего парня и автобус FIAT маршрута № 392 (по данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», его обслуживает ООО «Вест-сервис»), за рулем которого был 49-летний мужчина. Автобус отъезжал от конечной остановки и метров 50 не успел доехать до кольца. Пассажиров в салоне не было.
В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Водитель автобуса от госпитализации отказался.