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После лобового столкновения с автобусом в Колпино в больницу увезли водителя «Форда»

Стали известны подробности столкновения автомобиля с автобусом в Колпинском районе Петербурга 15 сентября. Помощь медиков потребовалась одному человеку.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 14:57 на Заводском проспекте в Колпино столкнулись автомобиль Ford под управлением 19-летнего парня и автобус FIAT маршрута № 392 (по данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», его обслуживает ООО «Вест-сервис»), за рулем которого был 49-летний мужчина. Автобус отъезжал от конечной остановки и метров 50 не успел доехать до кольца. Пассажиров в салоне не было.

В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Водитель автобуса от госпитализации отказался.

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Комментарии (1)

муматор
"автобус FIAT" - покажите мне это!!! В какой парк закупили?
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