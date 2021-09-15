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Лобовое ДТП с автобусом устроило транспортный коллапс в Колпино

Серьезная авария с участием автобуса произошла днем 15 сентября в Колпинском районе Петербурга. Проезд оказался перегорожен, на месте работают экстренные службы.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Заводском проспекте в Колпино, между улицами Машиностроителей и Веры Слуцкой, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Ford и автобус. У «Форда» сильно разбита передняя часть, у автобуса поврежден корпус и выбито лобовое стекло.

Судя по фото, на месте работают пожарные и две машины реанимации. О пострадавших не сообщается. В группе «Автолюбители Колпино» очевидцы пишут, что водитель легковой машины жив.

Из-за аварии скопились плотные пробки на Заводском проспекте, улице Машиностроителей и улице Веры Слуцкой. По данным пользователей «Яндекс.Пробок», из-за ДТП по проспекту проезда нет. Добавил проблем и еще один автобус, водитель которого попытался развернуться, но застрял. «Теперь висит и перекрывает Заводской», — пишут в группе.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Avs7153
"Водитель легковой машины шив" - вшивее всех вшивых!
А где "в Колпине", "автолюбители Колпина" - или фконтакт врёт?
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