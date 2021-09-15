Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Заводском проспекте в Колпино, между улицами Машиностроителей и Веры Слуцкой, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Ford и автобус. У «Форда» сильно разбита передняя часть, у автобуса поврежден корпус и выбито лобовое стекло.
Судя по фото, на месте работают пожарные и две машины реанимации. О пострадавших не сообщается. В группе «Автолюбители Колпино» очевидцы пишут, что водитель легковой машины жив.
Из-за аварии скопились плотные пробки на Заводском проспекте, улице Машиностроителей и улице Веры Слуцкой. По данным пользователей «Яндекс.Пробок», из-за ДТП по проспекту проезда нет. Добавил проблем и еще один автобус, водитель которого попытался развернуться, но застрял. «Теперь висит и перекрывает Заводской», — пишут в группе.