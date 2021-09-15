В Нижегородской области прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в городе Дзержинске. По предварительным данным, школьнице не хватило денег на проезд. Пользователи соцсетей выложили видео, на котором запечатлен конфликт. Горожане рассказали, что девочке не хватало на проезд пяти рублей, а кондуктор якобы принципиально не брала деньги от других пассажиров.
Автор: Дзержинск – «52 Tотал Ньюс» / «ВКонтакте»
«Проведение проверки поручено дзержинскому городскому прокурору, которому предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — говорится на сайте ведомства.
«Фонтанка» писала, что в марте 2021 года в России вступил в силу новый закон, который запрещает перевозчикам высаживать из транспорта детей без билета. Речь идёт о пассажирах до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослого.