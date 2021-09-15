В Нижегородской области прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



Инцидент произошел в городе Дзержинске. По предварительным данным, школьнице не хватило денег на проезд. Пользователи соцсетей выложили видео, на котором запечатлен конфликт. Горожане рассказали, что девочке не хватало на проезд пяти рублей, а кондуктор якобы принципиально не брала деньги от других пассажиров.

