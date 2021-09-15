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В Дзержинске кондуктор высадила из автобуса школьницу, которой не хватило пяти рублей на проезд

В Нижегородской области прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в городе Дзержинске. По предварительным данным, школьнице не хватило денег на проезд. Пользователи соцсетей выложили видео, на котором запечатлен конфликт. Горожане рассказали, что девочке не хватало на проезд пяти рублей, а кондуктор якобы принципиально не брала деньги от других пассажиров.

Автор: Дзержинск – «52 Tотал Ньюс» / «ВКонтакте»

«Проведение проверки поручено дзержинскому городскому прокурору, которому предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — говорится на сайте ведомства.

«Фонтанка» писала, что в марте 2021 года в России вступил в силу новый закон, который запрещает перевозчикам высаживать из транспорта детей без билета. Речь идёт о пассажирах до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослого.

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Комментарии (5)

Редиска Здесь
Вот не понимаю я... Полный автобус людей. Все понимают незаконность и недопустимость происходящего. И максимум, на что способны свидетели - дать 5 рублей? Каждый из них мог позвонить в полицию и сообщить о преступлении. Коллективно они могли заставить кондуктора успокоиться, в крайнем случае - высадить кондуктора из автобуса или воспрепятствовать дальнейшему движению автобуса. Это просто какое-то разложившееся общество.
Владислав М
Синдром вахтёра.
nuga
Странная кондукторша.
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