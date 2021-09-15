Петербургская служба «122» приняла трехмиллионный звонок. В топе по популярности — вызов врача домой и вакцинация

Служба «122» в Петербурге приняла уже три миллиона вызовов. Чаще всего горожане туда обращаются, чтобы вызвать врача на дом, записаться на вакцинацию от коронавируса или к врачам-специалистам.
Как сообщили 15 сентября в пресс-службе Смольного, в последние полтора месяца на номер 122 поступает около 14 тысяч звонков в сутки. Рекорд был поставлен 13 сентября — тогда служба обработала 38 248 вызовов.
«За август-сентябрь операторами службы «122» оформлено более 255 тысяч заявок по вызову врача на дом (около 5 800 обращений в день); более 175 тысяч звонков по вопросам вакцинации (около 4 000 звонков в день). Произведено около 50 тысяч записей граждан на вакцинацию. Отработано более 57 тысяч обращений по тематике «Запись к врачу», — рассказали в Смольном.
Также в пресс-службе отметили, что сервис работает эффективнее с помощью искусственного интеллекта. Голосовой помощник «Виктория» помогает одновременно принимать до 800 звонков, поэтому звонящим не приходится долго ждать ответа оператора. «Виктория» умеет не только оформлять новые заявки для вызова врача на дом, но и отвечать на запрос о статусе старых.
Как ранее писала «Фонтанка», в июле петербуржцы 400 тысяч раз позвонили по номеру 122.