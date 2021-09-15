Петербургская служба «122» приняла трехмиллионный звонок. В топе по популярности — вызов врача домой и вакцинация

Служба «122» в Петербурге приняла уже три миллиона вызовов. Чаще всего горожане туда обращаются, чтобы вызвать врача на дом, записаться на вакцинацию от коронавируса или к врачам-специалистам.



Как сообщили 15 сентября в пресс-службе Смольного, в последние полтора месяца на номер 122 поступает около 14 тысяч звонков в сутки. Рекорд был поставлен 13 сентября — тогда служба обработала 38 248 вызовов.



«За август-сентябрь операторами службы «122» оформлено более 255 тысяч заявок по вызову врача на дом (около 5 800 обращений в день); более 175 тысяч звонков по вопросам вакцинации (около 4 000 звонков в день). Произведено около 50 тысяч записей граждан на вакцинацию. Отработано более 57 тысяч обращений по тематике «Запись к врачу», — рассказали в Смольном.

