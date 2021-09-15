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Рогозин попросил не слать ему «мулаковатые мемы» и «идиотские смайлики»

Глава Роскосмоса обратился к подписчикам с просьбой отказаться от «фбшных рисунков» при общении с ним.

«Друзья, большая просьба: не ставьте мне мулаковатые мемы и идиотские смайлики», — написал 15 сентября Дмитрий Рогозин в Facebook.

По его словам, лучшим вариантом будет что-то написать, а не слать «фбшные рисунки». Глава госкорпорации напомнил, что «Роскосмос — очень консервативная, реакционная и петроградская отрасль». Себя же он описал как «советского человека» и «трижды деда».

Рогозин пригрозил подписчикам «прощаться», если они будут «злоупотреблять» картинками.

Ранее на CNN вышло интервью с Рогозиным, в котором он заявил, что хочет видеть Илона Маска гостем своей семьи и уже «поставил чайник на огонь». Если предприниматель придет в гости, глава Роскосмоса планирует обсудить с ним исследование вселенной и внеземную жизнь, а также возможности «использования космоса для сохранения жизни на Земле». Основатель компании SpaceX на предложение отреагировал.

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Комментарии (16)

265029651
Мне вот всегда казалось, что космос - это прорывные, революционные технологии, а тут вона чо - консервативная, реакционная, ретроградная контора. Ну понятно, что у нас с космосом все так плохо... Что вообще несет это придурок???
spb7771250
Передайте ему кто-нибудь, что он сам уже давно есть мулаковатый мем. И да, почти всё прокакали. Впрочем, не только лишь его в этом вина...
Капитан Очевидность2
"Если предприниматель придет в гости, глава Роскосмоса планирует обсудить с ним исследование вселенной и внеземную жизнь..."

Да тут не чайник нужен, а что-то покрепче или позабористее. Не знаю, что там рогозин курит обычно.
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