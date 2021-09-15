Рогозин попросил не слать ему «мулаковатые мемы» и «идиотские смайлики»

Глава Роскосмоса обратился к подписчикам с просьбой отказаться от «фбшных рисунков» при общении с ним.
«Друзья, большая просьба: не ставьте мне мулаковатые мемы и идиотские смайлики», — написал 15 сентября Дмитрий Рогозин в Facebook.
По его словам, лучшим вариантом будет что-то написать, а не слать «фбшные рисунки». Глава госкорпорации напомнил, что «Роскосмос — очень консервативная, реакционная и петроградская отрасль». Себя же он описал как «советского человека» и «трижды деда».
Рогозин пригрозил подписчикам «прощаться», если они будут «злоупотреблять» картинками.
Ранее на CNN вышло интервью с Рогозиным, в котором он заявил, что хочет видеть Илона Маска гостем своей семьи и уже «поставил чайник на огонь». Если предприниматель придет в гости, глава Роскосмоса планирует обсудить с ним исследование вселенной и внеземную жизнь, а также возможности «использования космоса для сохранения жизни на Земле». Основатель компании SpaceX на предложение отреагировал.