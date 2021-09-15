«Близнецов» станет трое. К Шварценеггеру и Дэнни Де Вито прибавится еще один

У знаменитой голливудской комедии «Близнецы» со Шварценеггером и Дэнни Де Вито появится продолжение — фильм «Тройняшки». Об этом сообщил Deadline. Создатели фильма решили усилить степень абсурда еще больше. К нелепой паре — человеку-горе Шварценеггеру и малышу Де Вито — присоединится еще один брат. Он будет афроамериканцем.

Режиссер Айвен Рейтман, автор популярных комедий 80-х и 90-х («Охотники за привидениями», «Бетховен», «Евротур») взялся за продолжение своего кинохита 33-летней давности.



Идея о том, что у близнецов должен появиться третий брат, пришла в голову актеру Эдди Мерфи. Он хотел сыграть в сиквеле, но оказался слишком занят в съемках «Поездка в Америку — 2». Сменить его предложили одному из самых успешных современных комиков Трейси Моргану (партнер Брюса Уиллиса в комедии «Двойной копец»).

