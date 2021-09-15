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«Близнецов» станет трое. К Шварценеггеру и Дэнни Де Вито прибавится еще один

У знаменитой голливудской комедии «Близнецы» со Шварценеггером и Дэнни Де Вито появится продолжение — фильм «Тройняшки». Об этом сообщил Deadline. Создатели фильма решили усилить степень абсурда еще больше. К нелепой паре — человеку-горе Шварценеггеру и малышу Де Вито — присоединится еще один брат. Он будет афроамериканцем.

Режиссер Айвен Рейтман, автор популярных комедий 80-х и 90-х («Охотники за привидениями», «Бетховен», «Евротур») взялся за продолжение своего кинохита 33-летней давности.

Идея о том, что у близнецов должен появиться третий брат, пришла в голову актеру Эдди Мерфи. Он хотел сыграть в сиквеле, но оказался слишком занят в съемках «Поездка в Америку — 2». Сменить его предложили одному из самых успешных современных комиков Трейси Моргану (партнер Брюса Уиллиса в комедии «Двойной копец»).

Комедия «Близнецы», вышедшая на экраны в 1988 году, принесла создателям 216 миллионов долларов при вложенных 15 миллионах. Тогда денег на гонорары главным героям не было, и они согласились получить процент от выручки. В итоге комедия принесла Шварценеггеру больше денег, чем любой фильм франшизы «Терминатор».

Арнольд Шварценеггер неоднократно заявлял, что считает «Близнецов» лучшим фильмом в своей карьере.

Съемки «Тройняшек» пройдут зимой в Бостоне.

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Комментарии (6)

Cashmare
вупи голдберг бы подошла, дыа
SERGEY111
С нетерпением жду очередного ремейка Титаника в главной роли с афроамериканцем по фамилии Доусон .
nikolays
Похоже, они снимают ремейк не "Близнецов", а "Ширли-Мырли"
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