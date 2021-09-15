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Глава Роспотребнадзора: Мы разрабатываем специальные алгоритмы, чтобы спортивные соревнования можно было посещать безопасно для здоровья

Роспотребнадзор изучает возможность разрешить организаторам спортивных соревнований увеличить количество зрителей на трибунах. Об этом 15 сентября в интервью «Р-Спорту» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня в России и других странах есть достаточно большой удельный вес людей, которые имеют иммунитет <...> Поэтому для таких людей, чтобы восстановить качество жизни, а спорт, развлечение — это всё качество жизни <...> мы разрабатываем специальные алгоритмы, это большая работа учёных, большая работа практиков, как сделать так, чтобы можно было безопасно для здоровья посещать их», — сказала Попова.

По её словам, переболевшие или привитые смогут получить QR-код и посетить то или иное мероприятие.

«Мы в самом деле очень внимательно наблюдаем, и мы считаем все случаи, мы ввели учёт тех случаев, которые возникают у людей, которые посещают такие мероприятия, пока таких нет <...> Такие мероприятия мы видим, они безопасны. И если у нас ещё через какое-то время, когда наберём достаточное количество материала, не будет осложнений, значит, мы можем говорить, что дальше такие мероприятия можно будет проводить, может быть, с увеличением количества посетителей», — подчеркнула Попова.

Напомним, что именно по такой схеме футбольному клубу «Зенит» разрешили заполнить домашний стадион на 30 процентов.

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
И правильно . Только собираться многотысячной толпой на Крестный ход и пить когорчик из одной рюмки можно без ПЦР и QR кодов.
Чёрт Опасный
Такие мероприятия мы видим, они безопасны.... угу-угу, толпа под крышей безопасна, а вот например одиночный пикет на свежем воздухе - предельно опасен!)
260569221
Алгоритмы??
Шта? Чтобы посещать футбол можно было только после укола?? Смешно..
предлагаю бойкотировать спортивные мероприятия до тех пор, пока они не одумаются.
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