Глава Роспотребнадзора: Мы разрабатываем специальные алгоритмы, чтобы спортивные соревнования можно было посещать безопасно для здоровья

«Сегодня в России и других странах есть достаточно большой удельный вес людей, которые имеют иммунитет <...> Поэтому для таких людей, чтобы восстановить качество жизни, а спорт, развлечение — это всё качество жизни <...> мы разрабатываем специальные алгоритмы, это большая работа учёных, большая работа практиков, как сделать так, чтобы можно было безопасно для здоровья посещать их», — сказала Попова.

По её словам, переболевшие или привитые смогут получить QR-код и посетить то или иное мероприятие.



«Мы в самом деле очень внимательно наблюдаем, и мы считаем все случаи, мы ввели учёт тех случаев, которые возникают у людей, которые посещают такие мероприятия, пока таких нет <...> Такие мероприятия мы видим, они безопасны. И если у нас ещё через какое-то время, когда наберём достаточное количество материала, не будет осложнений, значит, мы можем говорить, что дальше такие мероприятия можно будет проводить, может быть, с увеличением количества посетителей», — подчеркнула Попова.



Напомним, что именно по такой схеме футбольному клубу «Зенит» разрешили заполнить домашний стадион на 30 процентов.

