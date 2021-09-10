Не болейте там! Как любителей «Зенита» подвели к игле

Ситуация для болельщиков «Зенита» летом была совсем печальной — не больше тысячи зрителей на матчах. Только счастливчики сумели увидеть футбол живьем на «Газпром Арене». И вот пришла, казалось бы, хорошая новость: клуб достиг соглашения с правительством Петербурга и Роспотребнадзором о допуске 30% зрителей от общей вместимости стадиона на игры в сентябре. Сюда вошли два матча в рамках Российской премьер-лиги с «Ахматом» (11 сентября) и «Крыльями Советов» (25 сентября), а также одна встреча группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (29 сентября). А дальше идет много «но».

На стадион будут допущены зрители только с QR-кодом. Чтобы его получить, нужно выполнить одно из двух условий: пройти вакцинацию против COVID-19 или переболеть в течение последних шести месяцев. Посетители стадиона в возрасте до 18 лет смогут попасть на арену без QR-кода. Для подтверждения возраста необходимо предъявить свидетельство о рождении или паспорт.



По данным «Фонтанки», изначально в список требований еще входил ПЦР-тест, но из финальной формулировки он исчез. Из-за этого возникла масса проблем.



Чтобы пройти полный цикл самой популярной из доступных вакцин «Спутник V», нужен 21 день. Даже если кто-то спохватился и побежал вакцинироваться сегодня, завершить цикл и получить заветный QR-код удастся не раньше 1 октября. То есть ни на один из матчей в сентябре попасть не получится.



Существуют варианты уколоться «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной», где интервал между двумя вакцинами составляет две недели. Тогда можно успеть на матч с «Мельмё». Но «КовиВак» в городе встречается редко, а «ЭпиВакКорона», эффективность которой под вопросом, и вообще вряд ли осталась. По факту, если хочешь попасть на все три игры, остается только один вариант — «Спутник Лайт», который колется однократно.

