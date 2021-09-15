Суд отказал актёру Ефремову в смягчении приговора. Прокурор заявил, что он уже не способен приносить пользу обществу

Актёру Михаилу Ефремову не стали смягчать наказание за смертельную аварию, поскольку он больше не полезен обществу. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Второго кассационного суда, рассматривающего жалобы на приговор артисту.



«Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — отметил прокурор.



Сам Ефремов на заседании рассказал, что у него обострилась астма, но в колонии есть хорошие врачи, которым удаётся купировать приступы. Также, по словам актёра, ему всё равно, был пристегнут погибший в ДТП или нет: в любом случае всю вину Ефремов берёт на себя.

