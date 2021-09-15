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Суд отказал актёру Ефремову в смягчении приговора. Прокурор заявил, что он уже не способен приносить пользу обществу

Актёру Михаилу Ефремову не стали сокращать срок заключения в колонии

Актёру Михаилу Ефремову не стали смягчать наказание за смертельную аварию, поскольку он больше не полезен обществу. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Второго кассационного суда, рассматривающего жалобы на приговор артисту.

«Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — отметил прокурор.

Сам Ефремов на заседании рассказал, что у него обострилась астма, но в колонии есть хорошие врачи, которым удаётся купировать приступы. Также, по словам актёра, ему всё равно, был пристегнут погибший в ДТП или нет: в любом случае всю вину Ефремов берёт на себя.

Как ранее писала «Фонтанка», актёр Иван Охлобыстин рассказал о буднях Ефремова в колонии. По словам Охлобыстина, отсидеть назначенный судом срок для его друга — это «внутренний долг», хотя за это время он многое бы мог сделать для театра. «Наверное, хорошо, что его посадили, потому что, если бы не посадили, он бы на себя руки наложил», — отметил актёр.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada, водитель которого скончался от полученных травм. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к 8 годам, которые затем сократили до 7,5 года. Защита добивается смягчения наказания.

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Комментарии (13)

Piter Russo
Выйдет по удо.. сейчас, перед выборами не нужно было тормошить этот вопрос.
266070275
Ефремов тупой, деградировавший алкоголик. Он своими трясущимися лапками даже рукавицы на зоне шить не сможет. Полностью согласна с прокурором
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Замечательная польза обществу в отсидке товарища Ефремова от звонка до звонка. В качестве наглядного экспоната убийцы, севшего за руль пьяным. Надо бы еще срок добавить. За что? А за то - кому многое дано, с того многое и спросится. Да-с. Не маргинал из семьи алкоголиков, интеллигенция, образование и так далее. И с деньгами на такси, услугу трезвый водитель и даже личного трезвого шофера.
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