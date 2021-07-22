«Наверное, хорошо, что его посадили». Охлобыстин рассказал, как проводит время в колонии Ефремов

Актер Иван Охлобыстин рассказал о буднях своего друга Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Осуждённый выбрал работу, которая позволяет общаться с людьми.



«Михаил выглядит хорошо, мне как другу позволяют общаться. Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности», — приводит слова Охлобыстина РИА Новости 22 июля.



Актёр назвал Ефремова «совестливым человеком», которого «придавила жизнь». А «каша и паника» после ДТП случились из-за его «неготовности» к таким поворотам судьбы.