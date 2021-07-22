«Наверное, хорошо, что его посадили». Охлобыстин рассказал, как проводит время в колонии Ефремов

Актер Иван Охлобыстин рассказал о буднях своего друга Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Осуждённый выбрал работу, которая позволяет общаться с людьми.
«Михаил выглядит хорошо, мне как другу позволяют общаться. Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности», — приводит слова Охлобыстина РИА Новости 22 июля.
Актёр назвал Ефремова «совестливым человеком», которого «придавила жизнь». А «каша и паника» после ДТП случились из-за его «неготовности» к таким поворотам судьбы.
По словам Охлобыстина, отсидеть назначенный судом срок для его друга — это «внутренний долг», хотя за это время он многое бы мог сделать для театра.
«Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил», — отметил актёр.