Численность избирателей в России — 108 млн человек, еще более 2 млн проживают за рубежом. Это следует из презентации о готовности к единому дню голосования в России, которая была представлена на заседании Центризбиркома 15 сентября. Трансляция ведется на сайте ЦИК.



На территории РФ — 96 тысяч избирательных участков, в том числе 2,5 тысячи организованы в местах временного пребывания граждан. За рубежом будут работать 348 участков в 144 странах и 7 участков на Байконуре.



В единый день голосования в стране проходят 4,4 тысячи избирательных кампаний в 85 субъектах. В том числе в 46 регионах — выборы в органы госвласти субъектов РФ, в 9 регионах избирают губернаторов, и в 39 регионах проходят выборы в парламенты.

