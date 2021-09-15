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В списки избирателей включены более 110 млн человек. ЦИК рассказал о готовности к выборам-2021

Численность избирателей в России — 108 млн человек, еще более 2 млн проживают за рубежом. Это следует из презентации о готовности к единому дню голосования в России, которая была представлена на заседании Центризбиркома 15 сентября. Трансляция ведется на сайте ЦИК.

На территории РФ — 96 тысяч избирательных участков, в том числе 2,5 тысячи организованы в местах временного пребывания граждан. За рубежом будут работать 348 участков в 144 странах и 7 участков на Байконуре.

В единый день голосования в стране проходят 4,4 тысячи избирательных кампаний в 85 субъектах. В том числе в 46 регионах — выборы в органы госвласти субъектов РФ, в 9 регионах избирают губернаторов, и в 39 регионах проходят выборы в парламенты.

Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
Фото: Скриншот сайта cikrf.ru
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До участия в выборах допущены 32 партии, из них 23 выдвинули списки зарегистрированных кандидатов. Для сравнения, в ЕДГ 2016 года до выборов допустили 74 партии, из которых 42 выдвинули своих зарегистрированных кандидатов.

В выборах нового созыва Госдумы принимают участие 14 партий и 3 812 кандидатов в составе списков. Конкуренция — 17 человек на один мандат. По одномандатным округам зарегистрированы 2 020 кандидатов, из них только 10 самовыдвиженцы. Наиболее высокая конкуренция наблюдается в московском округе № 204 (Перовский) и в петербургском округе № 212 (Западный).

Выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Видеонаблюдением обеспечены 96 % участков.

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Комментарии (3)

efela
Единый трехдневный день голосования.
266081655
Вспомнился мультик из детства: "Весёлая карусель"....
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