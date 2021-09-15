Численность избирателей в России — 108 млн человек, еще более 2 млн проживают за рубежом. Это следует из презентации о готовности к единому дню голосования в России, которая была представлена на заседании Центризбиркома 15 сентября. Трансляция ведется на сайте ЦИК.
На территории РФ — 96 тысяч избирательных участков, в том числе 2,5 тысячи организованы в местах временного пребывания граждан. За рубежом будут работать 348 участков в 144 странах и 7 участков на Байконуре.
В единый день голосования в стране проходят 4,4 тысячи избирательных кампаний в 85 субъектах. В том числе в 46 регионах — выборы в органы госвласти субъектов РФ, в 9 регионах избирают губернаторов, и в 39 регионах проходят выборы в парламенты.
До участия в выборах допущены 32 партии, из них 23 выдвинули списки зарегистрированных кандидатов. Для сравнения, в ЕДГ 2016 года до выборов допустили 74 партии, из которых 42 выдвинули своих зарегистрированных кандидатов.
В выборах нового созыва Госдумы принимают участие 14 партий и
Выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Видеонаблюдением обеспечены