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«Ларгус» частной фирмы сбил девочку-подростка на пешеходном переходе в Колпино

За минувшие сутки, 14 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 412 дорожных аварий, в которых пострадали 18 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В Колпинском районе под машину угодила 16-летняя девочка.

Как стало известно «Фонтанке», в 15:27 вторника на нерегулируемом перекрестке Красной улицы и набережной Комсомольского канала автомобиль LADA Largus под управлением 36-летнего мужчины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю студентку местного техникума. Девочка получила ушибы и гематомы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Автомобиль принадлежит фирме, занимающейся монтажом систем безопасности.

Всего в Петербурге за сутки произошло 338 ДТП, в том числе 13 — с пострадавшими, сообщает УГИБДД. Травмы получили 11 взрослых и двое детей. В Ленобласти зафиксировали 74 аварии, из которых в пяти пострадали люди. Травмы получили шестеро, все совершеннолетние. Погибших в обоих регионах не было.

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Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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Комментарии (1)

Peshekhod
Господа пешеходы! Вливайтесь в ряды пешеходов добропорядочных: повинуйтесь пункту 4.5. ПДД и будете живы и здоровы.
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