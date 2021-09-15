Как стало известно «Фонтанке», в 15:27 вторника на нерегулируемом перекрестке Красной улицы и набережной Комсомольского канала автомобиль LADA Largus под управлением 36-летнего мужчины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю студентку местного техникума. Девочка получила ушибы и гематомы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Автомобиль принадлежит фирме, занимающейся монтажом систем безопасности.



Всего в Петербурге за сутки произошло 338 ДТП, в том числе 13 — с пострадавшими, сообщает УГИБДД. Травмы получили 11 взрослых и двое детей. В Ленобласти зафиксировали 74 аварии, из которых в пяти пострадали люди. Травмы получили шестеро, все совершеннолетние. Погибших в обоих регионах не было.