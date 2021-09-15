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Из Петербурга в Геленджик можно будет летать не только летом, но и зимой

«Россия» начнёт выполнять рейсы из Петербурга в Геленджик в круглогодичном режиме

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») впервые начнёт выполнять прямые рейсы из Петербурга в Геленджик в рамках осенне-зимнего расписания полётов, которое стартует 31 октября 2021 года.

Как сообщает 15 сентября пресс-служба авиаперевозчика, таким образом, полёты в город-курорт Черноморского побережья станут круглогодичными. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. На маршрутной линии будут задействованы воздушные суда Airbus A319.

Согласно расписанию, вылет из Пулково будет выполняться в 11:25 с прибытием на курорт в 14:20. Обратный вылет из Геленджика — в 15:20, рейс будет прибывать в Петербург в 18:25.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Кроме этого, запускаются новые рейсы в Турцию и Египет.

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