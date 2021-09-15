В кадре известный в СССР шахматист Корчной просит политического убежища в зарубежной командировке. Через несколько лет он сталкивается в шахматном поединке с бывшим соотечественником — опытному взрослому гроссмейстеру противостоит молодой и эмоциональный шахматист, в свои 27 уже ставший чемпионом мира. Из двухминутного трейлера ясно, что в фильме расскажут и о личной жизни молодого Карпова, которому приходится выбирать между семьей и шахматной карьерой.

Компания «Централ Партнершип» 15 сентября опубликовала в интернете первый трейлер долгожданной спортивной драмы «Чемпион мира». Фильм рассказывает об обстоятельствах шахматной схватки между гроссмейстером Виктором Корчным (его играет Константин Хабенский) и чемпионом мира Анатолием Карповым (роль принадлежит Ивану Янковскому).

«Эта картина больше, чем про шахматы, она про поиск человеком самого себя, — рассказывает продюсер картины Леонид Верещагин. — Потому что только отринув все ложное, можно стать лучше, стать выше, можно совершенствоваться. Карпову предстоит пройти очень тяжелый путь и, избежав участи навязываемой ему роли политического гладиатора, вернуться к сути самих шахмат, к противостоянию чистой воли и интеллекта».



Как ранее сообщала «Фонтанка», события, о которых пойдет речь в фильме, случились в 1978 году. Матч, проходивший на Филиппинах, имел политическое значение для Советского Союза: за два года до этого ленинградский шахматист Виктор Корчной, с 1960-х претендовавший на звание чемпиона мира, попросил политического убежища в Голландии.

Интересно, что именно этот шахматный поединок 1978 года не впервые привлекает внимание кинематографистов: аллюзией на него считается картина «Диагональ слона» Ришара Дембо, получившая в 1985 году «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.



Режиссером-постановщиком картины стал Алексей Сидоров (сериал «Бригада», «Бой с тенью», «Т-34»). Среди продюсеров — Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский.

