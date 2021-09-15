ПФР: Овдовевшие россияне могут получать более высокую пенсию супруга

Овдовевшие пенсионеры и инвалиды могут получать пенсию супруга, оформив ее по потере кормильца. Но это не всегда выгодно.

Как сообщают СМИ 15 сентября, получать более высокую пенсию умершего мужа или жены могут нетрудоспособные россияне. Однако всю сумму вдовцам не дадут. Такая выплата оформляется как по потере кормильца, фиксированная часть в ней на 50 % меньше, чем в пенсии по старости. Также при переходе на пенсию супруга не полагаются доплаты за северный или сельский стаж, после 80-летия она не повышается.