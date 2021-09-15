ПФР: Овдовевшие россияне могут получать более высокую пенсию супруга

Овдовевшие пенсионеры и инвалиды могут получать пенсию супруга, оформив ее по потере кормильца. Но это не всегда выгодно.
Как сообщают СМИ 15 сентября, получать более высокую пенсию умершего мужа или жены могут нетрудоспособные россияне. Однако всю сумму вдовцам не дадут. Такая выплата оформляется как по потере кормильца, фиксированная часть в ней на
Не касается предложение ПФР и работающих пенсионеров — на момент смерти супруга претендующие на его пенсию должны находиться на иждивении и доказать, что лишились источника средств к существованию.
Отмечается, что в любой момент можно передумать и вернуть себе свою обычную пенсию.