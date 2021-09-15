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ПФР: Овдовевшие россияне могут получать более высокую пенсию супруга

Овдовевшие пенсионеры и инвалиды могут получать пенсию супруга, оформив ее по потере кормильца. Но это не всегда выгодно.

Как сообщают СМИ 15 сентября, получать более высокую пенсию умершего мужа или жены могут нетрудоспособные россияне. Однако всю сумму вдовцам не дадут. Такая выплата оформляется как по потере кормильца, фиксированная часть в ней на 50 % меньше, чем в пенсии по старости. Также при переходе на пенсию супруга не полагаются доплаты за северный или сельский стаж, после 80-летия она не повышается.

Не касается предложение ПФР и работающих пенсионеров — на момент смерти супруга претендующие на его пенсию должны находиться на иждивении и доказать, что лишились источника средств к существованию.

Отмечается, что в любой момент можно передумать и вернуть себе свою обычную пенсию.

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Комментарии (5)

266237739
помогите, пожалуйста. очень прошу.
266237739
2-два-ноль-два два-ноль-ноль-три семь-пять-два-ноль ноль-три-четыре-ноль..
266237739
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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