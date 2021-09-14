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После слов Путина президент РФС заявил о задаче выйти на Олимпиаду

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что перед сборной РФ поставлена задача по выходу на Олимпийские игры. Об этом 14 сентября пишет Sports.ru.

Ранее Владимир Путин заявил, выступая против отмены лимита на легионеров в российском чемпионате: «Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут».

«Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там. Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении. Отбор на Игры — это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки», — сказал Дюков сегодня.

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Комментарии (2)

Teknox
А до слов Путина, Дюков какую задачу ставил? Выйти в финал Всеволожского района ЛО?
А так вообще прикольно. Чего только не было перед выборами. От Сибири и Байкала вплоть до самого святого.
Antipode
Пускай Путин сам смотрит этот российский псевдо футбол!
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