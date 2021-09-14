СК возбудил уголовное дело после истории с девочкой-сиротой в Петербурге, у которой были пролежни

Фото и видео с девочкой-сиротой появилось ранее в социальных сетях. Ребенок в 15 лет весит 13 кг, страдает от пролежней. В публикациях утверждалось, что за девочкой не ухаживают в детском доме, где она в основном проводит время, и в больнице, куда с 2011 года ребёнка госпитализировали 10 раз.



По данным следствия, должностные лица дома-интерната не ухаживали должным образом за девочкой, которая не могла делать этого самостоятельно, из-за чего ребенок попадал в больницу с различными заболеваниями.

