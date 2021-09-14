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СК возбудил уголовное дело после истории с девочкой-сиротой в Петербурге, у которой были пролежни

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников СПб ГБ СУСО «Детский дом-интернат для детей с отклонением в умственном развитии № 4» после того, как воспитанница попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба городского ГСУ СК РФ.

Фото и видео с девочкой-сиротой появилось ранее в социальных сетях. Ребенок в 15 лет весит 13 кг, страдает от пролежней. В публикациях утверждалось, что за девочкой не ухаживают в детском доме, где она в основном проводит время, и в больнице, куда с 2011 года ребёнка госпитализировали 10 раз.

По данным следствия, должностные лица дома-интерната не ухаживали должным образом за девочкой, которая не могла делать этого самостоятельно, из-за чего ребенок попадал в больницу с различными заболеваниями.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (2)

260965961
Отдайте эту девочку в Америку. Там её поставят на ноги.
Antuan Rokanten
На самом деле это очень страшно. Одной этой историей можно поставить оценку отечественной системе реабилитации инвалидов. И оценка эта конечно - кол.
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