FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.72р85.99р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

К затонувшему в канале Грибоедова теплоходу подъехали спасатели. Посмотрите, как его поднимают

Утонувший теплоход в канале Грибоедова начали поднимать

Прогулочный корабль в канале Грибоедова поднимают из воды. Видеозапись «спасательной операции» 14 сентября опубликовали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, теплоход поднимают силами МЧС.

Северо-Западная транспортная прокуратура

«Фонтанка» писала, что в соцсетях появилась фотография канала Грибоедова, в водах которого тонет прогулочный корабль. В Северо-Западной транспортной прокуратуре рассказали о проведении проверки соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

261529001
Крайне подробный видеоматериал… Восторг!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний