Прогулочный корабль в канале Грибоедова поднимают из воды. Видеозапись «спасательной операции» 14 сентября опубликовали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, теплоход поднимают силами МЧС.
Северо-Западная транспортная прокуратура
«Фонтанка» писала, что в соцсетях появилась фотография канала Грибоедова, в водах которого тонет прогулочный корабль. В Северо-Западной транспортной прокуратуре рассказали о проведении проверки соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта.