Фото канала Грибоедова, в поднявшейся воде которого тонет прогулочный кораблик, появилось 14 сентября в соцсетях. Как рассказали «Фонтанке» в Северо-Западной транспортной прокуратуре, ведомство «проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту подтопленного теплохода».
Судя по фото и видео, речь идет о «Чайке-2», судно принадлежит частному лицу. В комитете по транспорту «Фонтанке» сообщили, что подтопление началось, когда теплоход стоял на приколе; ни пассажиров, ни экипажа на нем не было. Ведомство уже связалось с собственником, чтобы он организовал подъем «Чайки-2».
Северо-Западная транспортная прокуратура
Шторм 14 сентября поднял уровень воды в реках Петербурга, однако со второй половины дня он пошел на спад.