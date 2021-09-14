FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Вода журчит, кораблик тонет. В канале Грибоедова прогулочный теплоход не выдержал непогоды

В центре Петербурга прогулочный теплоход пошел ко дну

В центре Петербурга стоящее на приколе судно идет ко дну. Прокуратура уже начала проверку.

Фото канала Грибоедова, в поднявшейся воде которого тонет прогулочный кораблик, появилось 14 сентября в соцсетях. Как рассказали «Фонтанке» в Северо-Западной транспортной прокуратуре, ведомство «проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту подтопленного теплохода».

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
ПоделитьсяПоделиться

Судя по фото и видео, речь идет о «Чайке-2», судно принадлежит частному лицу. В комитете по транспорту «Фонтанке» сообщили, что подтопление началось, когда теплоход стоял на приколе; ни пассажиров, ни экипажа на нем не было. Ведомство уже связалось с собственником, чтобы он организовал подъем «Чайки-2».

Северо-Западная транспортная прокуратура

Шторм 14 сентября поднял уровень воды в реках Петербурга, однако со второй половины дня он пошел на спад.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
А причем тут прокуратура??..утонул и хуутор с ним..этож частная лавочка..его проблемы(точнее расходы) по подъему ремонту и прочему..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний