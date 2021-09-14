ЕСПЧ присудил почти 13 тысяч евро россиянке, которая не нашла в полиции защиты от порномести и киберсталкинга

Решение по иску Володиной опубликовано на сайте ЕСПЧ 14 сентября. Как следует из документа, жительницу Ульяновска терроризировал бывший возлюбленный, гражданин Азербайджана. В 2016 году её аккаунт в «ВКонтакте», который Володина вела под другим именем, был взломан: на странице появились реальная фамилия, паспортные данные, интимные фотографии, список друзей пополнился учителями и знакомыми сына. Женщина обратилась в полицию, она заявила, что бывший воздыхатель признался ей в содеянном. В возбуждении уголовного дела отказали.

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсацию Валерии Володиной, которая стала жертвой киберпреследования со стороны бывшего ухажёра и не добилась защиты в правоохранительных органах.

Преследование в Сети продолжилось, и в 2018 году после ещё нескольких отказов было возбуждено дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. На появление фейковых аккаунтов с личной информацией и поток угроз это не повлияло. Через год расследование приостановили, в 2020 году прекратили по истечении срока давности.



Володина отметила, что соцсети по её требованию удаляли фотографии, но это не мешало публиковать новые.



ЕСПЧ в своём решении подчеркнул, что нормы о праве на защиту частной жизни касаются, в том числе, её защиты в Интернете. Нарушения прав Володиной сочли достаточно серьёзными, чтобы компетентные органы приняли меры, но, несмотря на это, тщательного расследования не было.



Суд признал, что было нарушено право Володиной на защиту частной жизни, и взыскал в её пользу 7,5 тысячи евро компенсации и 5,3 тысячи в счёт возмещения судебных издержек. «Это первое решение ЕСПЧ по теме порномести и киберсталкинга, — заявили представители проекта «Правовая инициатива», представлявшие интересы Володиной. — Важно, что суд указал, что государство несет такие же обязательства в отношении актов онлайн-насилия, как и в отношении оффлайн-насилия».

