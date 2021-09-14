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Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии увеличилось до двух. МЧС показало кадры с места происшествия

Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии увеличилось до двух

После схода ледника в Карачаево-Черкесии скончался еще один человек. Об этом 14 сентября сообщило ТАСС, ссылаясь на Федора Хмырова, заместителя начальника управления КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«Была одна погибшая. Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая. А третью эвакуируют. Скорее всего [вторая умерла], от травм, может, было внутреннее кровотечение», — сказал собеседник агентства.

МЧС России

«Фонтанка» писала, что в Карачаево-Черкесии в районе поселка Домбай обрушилась часть ледника Алибек. На высоте 2 200 метров находилась группа российских туристов. Тогда же стало известно об одном погибшем и двух травмированных людях. Сообщалось о том, что путешественники приехали из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

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