После схода ледника в Карачаево-Черкесии скончался еще один человек. Об этом 14 сентября сообщило ТАСС, ссылаясь на Федора Хмырова, заместителя начальника управления КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.



«Была одна погибшая. Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая. А третью эвакуируют. Скорее всего [вторая умерла], от травм, может, было внутреннее кровотечение», — сказал собеседник агентства.

