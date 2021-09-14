В Карачаево-Черкесии при сходе ледника пострадала группа российских туристов. Один человек погиб

В Карачаево-Черкесии в районе поселка Домбай обрушилась часть ледника Алибек. На высоте 2 200 метров находилась группа российских туристов, один человек погиб, двое получили травмы.
Как сообщает 14 сентября пресс-служба МЧС России, туристы приехали из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Сейчас к месту трагедии направляются двое человек из Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона (плюс единица техники) и восемь — из Домбайского поисково-спасательного подразделения (плюс две единицы техники).
Как ранее писала «Фонтанка», 10 сентября в горах Абхазии погиб российский турист. 36-летний житель Башкирии сорвался в пропасть с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада.