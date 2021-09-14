FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

В Карачаево-Черкесии при сходе ледника пострадала группа российских туристов. Один человек погиб

Турист погиб при сходе ледника в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии в районе поселка Домбай обрушилась часть ледника Алибек. На высоте 2 200 метров находилась группа российских туристов, один человек погиб, двое получили травмы.

Как сообщает 14 сентября пресс-служба МЧС России, туристы приехали из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Сейчас к месту трагедии направляются двое человек из Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона (плюс единица техники) и восемь — из Домбайского поисково-спасательного подразделения (плюс две единицы техники).

Как ранее писала «Фонтанка», 10 сентября в горах Абхазии погиб российский турист. 36-летний житель Башкирии сорвался в пропасть с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний