FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Россиянин сорвался в пропасть в горах Абхазии и погиб

Российский турист погиб в горах Абхазии. Об этом 10 сентября сообщает республиканское МЧС.

36-летний житель Башкирии сорвался в пропасть с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка, Гулрыпшского района.

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках доставили тело мужчины до автотрассы, а затем увезли в морг.

МЧС Абхазии

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце августа группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии. Туристы поднимались со стороны Грузии. В результате пострадали трое граждан Украины.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Abu-Denis
А ему Героя России посмертно не дадут? С соответствующим содержанием для семьи? Чем он хуже этого, как его там, президентского друга. Погибли одинаково,скорбеть по всем разбившимся надо одинаково.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний