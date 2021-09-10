Российский турист погиб в горах Абхазии. Об этом 10 сентября сообщает республиканское МЧС.
36-летний житель Башкирии сорвался в пропасть с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка, Гулрыпшского района.
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках доставили тело мужчины до автотрассы, а затем увезли в морг.
Ранее «Фонтанка» писала, что в конце августа группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии. Туристы поднимались со стороны Грузии. В результате пострадали трое граждан Украины.