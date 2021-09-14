Путин: Всегда есть, за что покритиковать президента

Гражданам всегда есть, за что критиковать власть, в том числе и президента. Об этом 14 сентября заявил Владимир Путин во время телемоста с главой Тульской области Алексеем Дюминым и представителями общественности региона.
Врач областного клинического онкодиспансера Михаил Бобков в ходе встречи заявил, что в последние годы уровень оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в регионе стал выше. За это он поблагодарил президента и губернатора. Путин заметил, что усилия приложены большие, но пока есть недоработки.
«Должен вам вот сказать: всегда нас есть, за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича [Дюмина] — там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает», — сказал Путин.
Президент РФ сегодня, 14 сентября, ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и «абсолютно здоров».