Путин: Всегда есть, за что покритиковать президента

Гражданам всегда есть, за что критиковать власть, в том числе и президента. Об этом 14 сентября заявил Владимир Путин во время телемоста с главой Тульской области Алексеем Дюминым и представителями общественности региона.



Врач областного клинического онкодиспансера Михаил Бобков в ходе встречи заявил, что в последние годы уровень оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в регионе стал выше. За это он поблагодарил президента и губернатора. Путин заметил, что усилия приложены большие, но пока есть недоработки.

