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Участника «Крымской весны» Франчетти арестовали в Чехии

Пражский городской суд заключил под стражу задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти, чьей экстрадиции добивается Украина. Об этом 14 сентября сообщает местное издание České Noviny со ссылкой на адвоката Яна Шварца.

Он уточнил, что речь идет о «предварительном заключении», в котором россиянин будет ждать решения об экстрадиции. Дочь Франчетти Диана ранее уверяла, что выдавать Украине ее отца не собираются.

Шварц заявил, что его подзащитный не состоял в военизированной организации, а только «участвовал в организации обороны Севастополя в то время, когда там фактически царило беззаконие». По предварительной информации, на Украине Франчетти грозит до 8 лет лишения свободы.

Участника Крымской весны Александра Франчетти задержали 12 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины. По предварительной информации, украинцы обвиняют Франчетти в том, что в феврале — марте 2014 года он возглавлял группу «Северный ветер» в составе «Севастопольской пластунской сотни», входившей в «Самооборону Крыма». Ордер на его арест выдан в июле 2019 года.

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Комментарии (5)

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Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем н.еравнодушным людям.

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266221380
за все надо платить,,,,
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