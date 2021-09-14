Участника «Крымской весны» Франчетти арестовали в Чехии

Пражский городской суд заключил под стражу задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти, чьей экстрадиции добивается Украина. Об этом 14 сентября сообщает местное издание České Noviny со ссылкой на адвоката Яна Шварца.



Он уточнил, что речь идет о «предварительном заключении», в котором россиянин будет ждать решения об экстрадиции. Дочь Франчетти Диана ранее уверяла, что выдавать Украине ее отца не собираются.



Шварц заявил, что его подзащитный не состоял в военизированной организации, а только «участвовал в организации обороны Севастополя в то время, когда там фактически царило беззаконие». По предварительной информации, на Украине Франчетти грозит до 8 лет лишения свободы.

