Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ-2022 продолжают призывать родителей школьников нести им деньги. 47news недавно рассказывал про вранье «о гарантиях» и отсутствие у многих лицензии на образовательную деятельность. Теперь мы поговорили с участниками рынка. Они дали конкретные советы.

Прежде всего обратите внимание на договор. В большинстве случаев он заключается на «оказание платных консультационных услуг» — но не образовательных. «Преподаватели» обычно тоже не фигурируют. Как правило, пишут: консультанты, тренеры, сотрудники.



Поделиться Поделиться







Лицензия важна не только процедурно. В приложении к ней есть строчка «Адреса мест осуществления образовательной деятельности». Именно поэтому критично — кем она выдана. Если Департаментом образования Москвы, то такую контору в Петербурге не проверяет ни МЧС, ни СЭС, ни прочие надзорные органы. Работать у нас в городе компания не может. Для этого нужна лицензия комитета образования Смольного.

Как мы писали, требования к помещениям очень суровые и мало кем выполняются. Зачастую обучение проходит не там, где организация или ИП числится по лицензии. На этом месте всё предельно наглядно: если в здании, где идёт занятие, произойдёт пожар или обвалится потолок, то чисто формально будет сложно доказать, что ваш ребёнок пострадал во время неких занятий. То же самое, если школьнику станет дурно по каким-то причинам. Ехать и предъявлять претензии в другой город и накладно, и хлопотно.



Поделиться Поделиться







Кстати, у тех, кто работает «по-серому», часто нет вывески. В ответ на вопрос «почему» вы можете услышать: «Это временно, мы над этим работаем». На сайте местоположение может быть указано стрелкой на фотографии.



Если лицензия есть, нужно обратить внимание на приложение, где уточнён вид деятельности: «Дополнительное образование детей». Иное должно вызвать вопросы. Например, «Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации» не имеет отношения к подготовке к ЕГЭ.

Есть у организаторов курсов и свой лайфхак в плане привлечения возможностью получить налоговый вычет 13% (плата за 9 месяцев обучения может составлять более 150 тысяч). Но деньги компенсируются государством только за очное обучение. А на курсах часть может быть дистанционной. Для получения вычета вы предоставляете договор, но налоговая не будет высчитывать количество очных часов. На этот счёт в договорах есть пункт-буфер: «Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком в случае отказа налогового органа по любым основаниям».

Бросается в глаза, что преподаватели, чьи фото представлены на сайтах курсов, очень молоды. Они похожи на недавних выпускников вузов, но позиционируются как очень опытные и «много лет проработавшие репетиторами». Вот как объясняется юный возраст на сайте крупной сети курсов: «Мы убеждены, что хороший преподаватель не тот, кто имеет 30 лет стажа, а тот, кто искренне любит свой предмет... Средний возраст наших преподавателей — 27 лет, что благоприятно сказывается на взаимопонимании между учителем и учеником».



Очень часто организаторы заявляют, что в числе преподавателей есть «эксперты ЕГЭ». Это официальный статус, он присваивается тем, кто проверяет работы выпускников. Для его получения нужно иметь: высшее образование по преподаваемому профилю, опыт работы в школе, лицее, вузе не менее трёх лет, опыт дополнительного образования по оценке экзаменационных работ по соответствующему предмету, пройденное квалификационное испытание. Статус подтверждается ежегодно, база экспертов размещена на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Стоит обратить внимание и на то, какие часы указаны в договоре — академические или астрономические. В первом случае это 45 минут, но может быть указано и 40 минут. За месяц набежит прилично. Для того, кто бережёт копейку, может быть немаловажным и то, что банк нередко берет комиссию за перевод.

В приложениях к договору можно найти мелким шрифтом: «Стоимость комплекта учебных пособий составляет...» Часто встречается: «подключение онлайн модуля», «прохождение предкурсовой практики» за несколько тысяч рублей. И отдельная оговорка, что это не навязывание дополнительных услуг, а «неотъемлемая часть курса».



Виктор Смирнов, 47news.ru