Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу писателя Эдуарда Лимонова и четверых его соратников на отказ в регистрации Национал-большевистской партии (деятельность запрещена на территории РФ в 2007 году), её ликвидацию и судебный запрет. Об этом 14 сентября сообщает РБК. «Двоим детям Лимонова, умершего в 2020 году, и нацболам Александру Аверину, Андрею Дмитриеву, Сергею Фомченкову и Алексею Волынцу присудили компенсацию по €10 тыс. каждому, которую должны выплатить российские власти», — пишет издание со ссылкой на текст решения на сайте ЕСПЧ.



Эдуард Лимонов и Андрей Дмитриев Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







«У нас чётко принято, что часть денег от ЕСПЧ отдаётся семьям наших товарищей, погибших на Донбассе. Вторая половина пойдёт на партийные нужды. Но я могу говорить только за себя и Аверина. Волынец и Фомченков теперь с Прилепиным. А дети Эдуарда — дети. За них мы отвечать не можем», — рассказал «Фонтанке» о том, на что пойдут компенсации, один из заявителей, лидер петербургских нацболов Андрей Дмитриев.

Лимонов и его соратники жаловались на нарушение 11-й статьи Европейской конвенции, которая говорит о свободе собраний. Лимоновцы утверждали, что запрет НБП «не был необходим в демократическом обществе и был несоразмерен нарушениям закона», которые якобы допускали сторонники запрещённой организации. Неоднократные отказы в регистрации политической партии были сделаны «без уважительных причин», настаивали заявители. Представители российского правительства пояснили ЕСПЧ, что ликвидация организации Лимонова стала результатом «повторяющихся нарушений разумных требований закона», а многие члены НБП, включая заявителя Аверина, были осуждены за различные уголовные преступления.



Тем не менее страсбургские судьи признали в нацболах жертв нарушения права на свободу собраний. При этом в решении ЕСПЧ ссылается на похожие, вынесенные ранее по жалобам российских организаций Свидетелей Иеговы (деятельность запрещена на территории РФ в 2017 году) и ФБК (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Алексея Навального. «Граждане должны иметь возможность создавать юридические лица, чтобы действовать коллективно в сфере взаимных интересов. Это один из наиболее важных аспектов права на свободу собраний, без которого это право было бы лишено всякого смысла. То, как это право закреплено в национальном законодательстве и как оно практически реализуется властями, отражает состояние демократии в стране. Разумеется, государства имеют право удостовериться в том, что цель и деятельность ассоциации соответствуют закону. Но они должны делать это таким образом, чтобы это соответствовало их обязательствам по Конвенции, — сказано в решении Страсбурга. — Вполне естественно, что там, где гражданское общество функционирует здоровым образом, участие граждан в демократическом процессе в значительной степени достигается за счёт принадлежности к ассоциациям, в которых они могут интегрироваться друг с другом и коллективно преследовать общие цели».

