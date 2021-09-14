Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу писателя Эдуарда Лимонова и четверых его соратников на отказ в регистрации Национал-большевистской партии (деятельность запрещена на территории РФ в 2007 году), её ликвидацию и судебный запрет. Об этом 14 сентября сообщает РБК.
«Двоим детям Лимонова, умершего в 2020 году, и нацболам Александру Аверину, Андрею Дмитриеву, Сергею Фомченкову и Алексею Волынцу присудили компенсацию по €10 тыс. каждому, которую должны выплатить российские власти», — пишет издание со ссылкой на текст решения на сайте ЕСПЧ.
«У нас чётко принято, что часть денег от ЕСПЧ отдаётся семьям наших товарищей, погибших на Донбассе. Вторая половина пойдёт на партийные нужды. Но я могу говорить только за себя и Аверина. Волынец и Фомченков теперь с Прилепиным. А дети Эдуарда — дети. За них мы отвечать не можем», — рассказал «Фонтанке» о том, на что пойдут компенсации, один из заявителей, лидер петербургских нацболов Андрей Дмитриев.
Лимонов и его соратники жаловались на нарушение 11-й статьи Европейской конвенции, которая говорит о свободе собраний. Лимоновцы утверждали, что запрет НБП «не был необходим в демократическом обществе и был несоразмерен нарушениям закона», которые якобы допускали сторонники запрещённой организации. Неоднократные отказы в регистрации политической партии были сделаны «без уважительных причин», настаивали заявители. Представители российского правительства пояснили ЕСПЧ, что ликвидация организации Лимонова стала результатом «повторяющихся нарушений разумных требований закона», а многие члены НБП, включая заявителя Аверина, были осуждены за различные уголовные преступления.
Тем не менее страсбургские судьи признали в нацболах жертв нарушения права на свободу собраний. При этом в решении ЕСПЧ ссылается на похожие, вынесенные ранее по жалобам российских организаций Свидетелей Иеговы (деятельность запрещена на территории РФ в 2017 году) и ФБК (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Алексея Навального.
«Граждане должны иметь возможность создавать юридические лица, чтобы действовать коллективно в сфере взаимных интересов. Это один из наиболее важных аспектов права на свободу собраний, без которого это право было бы лишено всякого смысла. То, как это право закреплено в национальном законодательстве и как оно практически реализуется властями, отражает состояние демократии в стране. Разумеется, государства имеют право удостовериться в том, что цель и деятельность ассоциации соответствуют закону. Но они должны делать это таким образом, чтобы это соответствовало их обязательствам по Конвенции, — сказано в решении Страсбурга. — Вполне естественно, что там, где гражданское общество функционирует здоровым образом, участие граждан в демократическом процессе в значительной степени достигается за счёт принадлежности к ассоциациям, в которых они могут интегрироваться друг с другом и коллективно преследовать общие цели».