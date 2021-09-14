Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







«Фонтанка» каждый год получает сообщения от читателей о недоделках подрядчиков городского Фонда капремонта — от падения штукатурки и дождя, проливающегося прямо в квартиры, до превращения лепнины в жалкое подобие себя прежней. Чтобы защитить исторические дома от варварства, а свои головы от китайской пытки водой, жители Петербурга объединяются для контроля за работами. Им удается сохранить старинные элементы домов и воссоздать их по историческим эскизам за счет бюджета.

Два года назад местные активисты под кураторством петербургского ВООПИиК скооперировались, чтобы проследить за элементами фасадов, которые могут исчезнуть во время капремонта. В 2021 году к защитникам исторического наследия подключился благотворительный фонд «Внимание», рассказала «Фонтанке» менеджер его петербургских проектов Ника Артемьева. На тот момент организация уже участвовала в мониторинге капремонта в Ростове-на-Дону и Москве. В основу работы активистов в Петербурге лег алгоритм, разработанный для столицы: на интерактивную карту наносятся адреса домов, которые ждет ремонт, за зданиями закрепляются наблюдатели. От волонтера требуется сделать фото до проведения работ и постараться проследить за судьбой дома в процессе. По словам Артемьевой, на сегодняшний день «костяк» проекта увеличился примерно вдвое, до 30–40 постоянных активных участников. Кроме них, в сообществе есть еще несколько десятков добровольцев с разной степенью вовлеченности. В открытом чате «Капремонтных наблюдателей» сейчас состоит 153 участника.



Изначально фонд взялся помогать конкретному объекту — доходному дому Эрлиха и Эттингера на Зверинской, 18. Его лестницу украшают десять расположенных друг напротив друга исторических окон сложной геометрической формы с мелкой расстекловкой в верхней части. Местами сохранились рельефные стекла и дореволюционные рисунки с геральдическими символами, имитирующие витражи. Прошел слух, что эти редкие для Петербурга оконные заполнения собираются заменить стеклопакетами. Активисты отговорили жителей от этого, помогли воссоздать входную группу и внести изменения в проект будущего капитального ремонта фасада.



Фото: fondvnimanie.ru Фото: fondvnimanie.ru Фото: fondvnimanie.ru Фото: fondvnimanie.ru Поделиться Поделиться







«По мере взаимодействия жильцы прониклись идеей, что подлинные элементы хороши, ценны и их можно привести в порядок. Сейчас, когда начался капремонт, жители собрали средства и два окна из десяти отдали на реставрацию», — говорит Ника Артемьева.

Другому «подопечному» дому — на Лахтинской, 9, — активисты тоже помогли отказаться от замены окон. От ремонта доходного дома Малкова удалось укрыть колесоотбойную тумбу, спасти от выбрасывания дореволюционную табличку с номерами квартир и не менее старинную фрамугу над одной из дверей.



Фото: Предоставлено Никой Артемьевой Фото: Предоставлено Никой Артемьевой Фото: Предоставлено Никой Артемьевой Поделиться Поделиться







За неполный сезон наблюдения активисты сделали для себя открытие. «Оказалось, что много где люди действительно задаются вопросом — что делать с деревянными окнами, можно ли их как-то привести в порядок, задумываются о реставрации своими силами», — говорит Артемьева. По ее оценке, в вопросе сохранения оконных заполнений и различных деталей в исторических домах волонтеры достигли большого прогресса, но один из главных вызовов, который сейчас стоит перед ними, — остановить сбивание лепнины, логика которого ясна не до конца.

«Пока у экспертов, близких к реставрации и сохранению исторического облика зданий, есть ощущение, что лепнины сбивают больше, чем необходимо; в тех случаях, когда подрядчик считает, что проще сбить лепнину, правильнее было бы ее просто дополнительно зафиксировать. Это нетрудно, есть такие технологии. Может, это требует увеличения бюджета, но не колоссально, — рассуждает Артемьева. — В большинстве случаев, если лепнина дошла до наших дней, ее можно зафиксировать на фасаде, если она от него отходит. Если не отходит — вообще не стоит вмешиваться. Нужно почистить, скомпоновать по образцу, где она утрачена».



Такой мониторинг никак не закреплен юридически, но Артемьева напоминает, что объекты культурного наследия и исторические здания защищает закон. Неправильное обращение с теми и другими нарушает права граждан и дает им право обратиться в органы власти. Рабочие на местах иногда агрессивно реагируют на советы посторонних по обращению с историей. Большим конфликтом чуть не закончилась история с демонтажем кованого модернового козырька на историческом доме по адресу: Литейный, 28, — его, уже разобранным на куски, волонтеры нашли в куче строительного мусора. Им удалось привлечь к ситуации внимание властей, в первую очередь КГИОП. По результатам выездного совещания чиновников едва не утраченный козырек включили в план работ.



Фото: Предоставлено Никой Артемьевой Фото: Предоставлено Никой Артемьевой Фото: Предоставлено Никой Артемьевой Поделиться Поделиться







Активному жителю Адмиралтейского района Николаю Олейнику, наоборот, пришлось не отбирать у подрядчика Фонда капремонта элементы декора, а добиваться воссоздания утраченных еще в советский период. Олейник живет в доме напротив входа в «Новую Голландию». Он получил справки о здании в Центральном государственном историческом архиве и обратился в Фонд капремонта с требованием, чтобы фасад сделали таким, каким его задумал архитектор. Несмотря на сопротивление подрядчика, он все-таки восстановил лепнину по историческим эскизам. Для этого смета была дополнительно увеличена на несколько миллионов. Каждый новый элемент стоил от 500 тыс. до 1 млн рублей, вспоминает петербуржец.



Фото: Николай Олейник Фото: Николай Олейник Поделиться Поделиться







Подрядчик много «натерпелся» от дотошного жильца. Николай бродил по лесам с молоточком, простукивая фасад, и изучил несколько коробок закрывающих документов прежде, чем поставить заветную подпись под актами приемки. «Единственное, что мне не понравилось в ходе капремонта, — они нашу входную дверь сделали тяп-ляп, но тут у меня уже не было сил бодаться», — признается он.

«Фонтанка» с помощью героев публикации собрала советы, как добиться от капремонта нужного результата:

Нужно заблаговременно провести собрание собственников и выбрать ответственного за капремонт человека. Он сможет влиять на ход работ и приемку. Стоит скачать проект капремонта с сайта фонда, определиться, с чем вы несогласны, и сообщить об этом фонду. В зависимости от статуса дома можно обратиться в КГА, КГИОП, Жилинспекцию. Даже если обращение попадёт не по адресу, его перенаправят. Будет не лишним нанять на средства ТСЖ или УК независимый технадзор. Он поможет зафиксировать возможные нарушения. Желательно привлечь к контролю разбирающихся в строительстве соседей, если такие есть. Если рабочие демонтируют элементы декора или исторические фрагменты и вы сомневаетесь в необходимости этого, активисты советуют сразу сделать фото или видео и сообщить им о случившемся с указанием точного адреса. Имеет смысл обратиться в полицию и КГИОП. Главное не затягивать, спустя неделю исправить ситуацию будет сложнее. Подрядчика можно попросить, чтобы протоколы и акты приемки работ он давал на подпись поэтапно. Проще подписывать документы пакетами, чем все сразу. Если после ремонта остались недоделки, нужно сообщить об этом в фонд, пока не вышел гарантийный срок. Тогда подрядчик должен будет все исправить. Кроме того, в процессе можно требовать с него гарантийные письма на ту или иную часть работ.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

