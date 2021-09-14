Путин обозначил главную проблему Сирии

Незаконно присутствующие иностранные вооруженные силы, находящиеся в Сирии, не дают двигаться по пути консолидации страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле. Сообщение о встрече опубликовал 14 сентября сайт Кремля.

«Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», — сказал Путин.

Также он оценил совместные усилия России и Сирии по освобождению страны. «Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 % территории», — отметил российский лидер.



По словам Асада, Сирия и Россия добились значительных результатов в борьбе с международным терроризмом. «Две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину. Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», — заявил президент Сирии.

