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Путин обозначил главную проблему Сирии

Незаконно присутствующие иностранные вооруженные силы, находящиеся в Сирии, не дают двигаться по пути консолидации страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле. Сообщение о встрече опубликовал 14 сентября сайт Кремля.

Фото: kremlin.ru
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«Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», — сказал Путин.

Также он оценил совместные усилия России и Сирии по освобождению страны. «Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 % территории», — отметил российский лидер.

По словам Асада, Сирия и Россия добились значительных результатов в борьбе с международным терроризмом. «Две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину. Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», — заявил президент Сирии.

Фото: kremlin.ru

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Комментарии (8)

житель города П.
Осталось обозначить главную проблему России и всё будет тип-топ)))
Skazochny
шикарная прачечная, лярд помощь, откат 70% на определенные счета..
DimDimych
"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву..."(c) В.В. Путин.
Есть один известный полуостров на которой находятся вооруженные силы некой страны, так же, без решения Организации Объединённых Наций. Что с этим делать?
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