За ковидный 2021-й бюджет петербургского комитета по здравоохранению вырос на 9 млрд

Корректировка петербургского бюджета 2021 года нарастила расходы комитета по здравоохранению на 9 с лишним миллиардов рублей. Значительная часть — поступления из Москвы.
В текущей версии бюджета расходы комздрава составляют 107 млрд. Проект корректировки, опубликованный 13 сентября, добавляет к этому 9,2 млрд. Почти миллиард — это закупка лекарств для пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда правительства РФ. 1,8 млрд — модернизация первичного звена здравоохранения. Еще миллиард — средства направляемые территориальному фонду ОМС; туда же идут 4,5 млрд из федерального бюджета — в том числе на помощь пациентам с коронавирусом.
Ранее «Фонтанка» писала, что доходы бюджета в 2021 году радикально превысили ожидания, в связи с чем комфин предлагает снизить дефицит в 25 раз.