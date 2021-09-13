В Дагестане студент набросился с ножом на парня, который его дразнил

Полиция в Махачкале разыскивает человека, который ударил ножом студента местного колледжа. Об этом 13 сентября сообщает региональное ГУ МВД.
«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из колледжей в Махачкале в ходе возникшего скандала и последовавшей за этим драки неизвестный нанес ножевое ранение в бедро студенту учебного заведения и скрылся», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшего увезли в больницу. Нападавшего ищут. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В полиции уточнили, что агрессор учится в том же колледже. По данным источника «Интерфакса», конфликт произошел из-за того, что один студент дразнил другого из-за картавости. Парень не выдержал насмешек и взялся за нож.