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В Дагестане студент набросился с ножом на парня, который его дразнил

Полиция в Махачкале разыскивает человека, который ударил ножом студента местного колледжа. Об этом 13 сентября сообщает региональное ГУ МВД.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из колледжей в Махачкале в ходе возникшего скандала и последовавшей за этим драки неизвестный нанес ножевое ранение в бедро студенту учебного заведения и скрылся», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего увезли в больницу. Нападавшего ищут. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В полиции уточнили, что агрессор учится в том же колледже. По данным источника «Интерфакса», конфликт произошел из-за того, что один студент дразнил другого из-за картавости. Парень не выдержал насмешек и взялся за нож.

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Комментарии (1)

07A
Такое бывает в любой стране мира! Почему подчеркиваем Дагестан, провокаторы?
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