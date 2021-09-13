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В Петербурге удвоилось число детей с коронавирусом и ОРВИ

Меньше чем за неделю в Петербурге удвоилось число детей, заболевших коронавирусом и ОРВИ.

«На 13 сентября на дистанционном обучении 17 классов в 15 школах. Заболели 336 детей», — сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию.

8 сентября, меньше, чем неделю назад, комитет сообщал о 181 заболевшем ребенке, а 10 сентября — о 267.

Как писала «Фонтанка», после начала учебного года в сентябре 2021 года в Петербурге начали увозить в больницы по 10 — 15 детей в сутки с коронавирусом и подозрением на него. Тяжелее всего инфекция протекает у ребят с ожирением и органическим поражением центральной нервной системы.

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Комментарии (5)

nekto57
В Петербурге удвоилось число детей с коронавирусом и ОРВИ.....
Так короновирусом или все же ОРВИ ,при такой температуре в дет.садах и школах,холодина как в каменных мешках,еще и окна открывают на проветривание.
Dazdraperma
Удивительно. Раньше писали про пенсионеров, теперь сообщают про школьников. Пора подготавливать почву для обоснования вакцинации детей?
michailPotapov
Постановлением Навоза отменили орви и грипп зато сделали опасный барановирус для детей ?
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