В Петербурге удвоилось число детей с коронавирусом и ОРВИ.....

«На 13 сентября на дистанционном обучении 17 классов в 15 школах. Заболели 336 детей», — сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию.



8 сентября, меньше, чем неделю назад, комитет сообщал о 181 заболевшем ребенке, а 10 сентября — о 267.



Как писала «Фонтанка», после начала учебного года в сентябре 2021 года в Петербурге начали увозить в больницы по 10 — 15 детей в сутки с коронавирусом и подозрением на него. Тяжелее всего инфекция протекает у ребят с ожирением и органическим поражением центральной нервной системы.

