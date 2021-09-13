«Господь с такими людьми не пойдет». В РПЦ объяснили неудачи российских футболистов

«Наши паралимпийцы с детства испытывают боль и страдание в своих болезнях. Они избранники Божии — их сердце расположено к Богу. И это видно по ним, как они реагируют, как благословляются, тянутся к священнику. У них громадный духовный потенциал. Гораздо сложнее прийти к Богу веселым и здоровым — нашим футболистам, например, которые гуляют на свои миллионы», — цитирует 13 сентября владыку РИА Новости .

Российским футболистам нужно брать пример с паралимпийцев, пробудить в себе духовную силу и веру в Бога. Только тогда победы придут, считает председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

По словам митрополита, у российских спортсменов есть «громадный потенциал», который можно раскрыть благодаря «истинной вере» и «заветам отцов».



«Футболисты должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров. Господь с такими людьми не пойдет, поэтому и нет результатов — громадная страна, а футбола нет. <…> У нас громадный потенциал, потому что у нас есть истинная вера, заветы отцов, традиции — это в нашей генетике. Если мы включим этот духовный потенциал, если спортсмены пробудят в себе эту силу, которая вела Дмитрия Донского, Александра Невского, Пересвета и Ослябю, которая делала непобедимыми воинов Суворова, тогда и наши спортсмены всех победят», — заявил представитель РПЦ.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе. С таким предложением после провала сборной России на Евро-2020 выступил РФС. По мнению Путина, без ограничений на иностранцев сборная «еще 20 лет» не будет играть на Олимпиаде.

