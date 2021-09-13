«Это не сенсация». Спустя 16 лет после победы Сафина у России снова есть чемпион «Большого шлема»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Даниил Медведев еще недавно был едва ли не самым психованным теннисистом в мире. Сейчас по нему так и не скажешь. Во время финала Открытого чемпионата США (US Open) все и всё было против россиянина. Первая ракетка мира Новак Джокович шел к невероятному достижению — календарному «Большому шлему» (победы на всех четырех главных турнирах сезона). Такое не удавалось никому с 1969 года. Новак был близок к этому, как никто другой, — на его счету уже были «Уимблдон», «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат Австралии. Медведев не дал свершиться великому.



Американские зрители весь матч освистывали его, мешали подавать, а его ошибки встречали аплодисментами. Но, несмотря ни на что, российский теннисист спокойно обыграл именитого соперника в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4, а в конце даже немного устроил мини-шоу с падением на корт. Трогательная речь про жену окончательно растопила сердца зрителей. Это первая победа российских теннисистов на турнирах «Большого шлема» за 16 лет. В последний раз это удавалось Марату Сафину в 2005-м на Открытом чемпионате Австралии, с тех пор отечественный мужской теннис на долгие годы погрузился в кризис. О величии момента мы поговорили с легендарным советским теннисистом, финалистом «Уимблдона»-1973 Александром Метревели.

— Мы все ждали этого, — признался заслуженный мастер спорта СССР. — В принципе, Даниил к этому уже давно шел. И на этом турнире он с самого начала выглядел очень прилично. Было видно, что он готов побеждать. И сам он об этом говорил. Всё абсолютно логично. Еще и годовщина свадьбы. Как говорят, все удачно сложилось. Даниил большой молодец. Он весь турнир доминировал, соперников почти не замечал. И в финале он подтвердил, что готов взять этот титул.



— О чем говорит победа в трех сетах над 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» в матче, когда у того была запредельная мотивация — собрать календарный «Большой шлем»?

— Все очень просто. Идет смена поколений. Понятно, что на этом US Open не было некоторых главных соискателей — того же Доминика Тима, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера. Но я думаю, например, что Федерер не смог бы выдержать пятисетового матча. Надаль, думаю, мог бы побороться, если бы был в форме. Два года назад Медведев был близок к победе над Надалем. Но тогда не удалось. Сейчас Надаля не было, но был Джокович — первая ракетка мира.

— Слышал такую версию, что это был просто очень плохой день для Джоковича.

— Плохие дни, конечно, бывают, но Медведев же не один день на турнире провел. Турнир шел две недели. И что? У его соперников всегда были плохие дни? Ничего подобного. Он каждый раз подтверждал свой высокий класс. Понятно, что время для Джоковича идет. С каждым днем он становится все старее и старее. И поэтому ему уже не так легко играть с молодыми теннисистами. Раньше он как-то за счет опыта, за счет волевых качеств справлялся, но сейчас ему все тяжелее и тяжелее.



— Все-таки сетка для Медведева сложилась очень удачно, а в финале игра у Джоковича совсем не шла.

— И что? Сетка складывается удачно для сильных игроков. На таком двухнедельном турнире это точно не фактор. Сейчас настолько сильная конкуренция... Очень много хороших игроков. Да, если бы был Зверев, Медведеву было бы тяжелее. Но это только догадки. А так все на своих местах. Сверхсенсации не произошло. Если бы Медведев обыграл Джоковича три года назад — вот это был бы шок. А сейчас он сам стал топовым теннисистом.

— Марат Сафин как-то сказал, что один титул «Большого шлема» можно выиграть случайно. Будет ли у Медведева продолжение?

— Сейчас это уже так не работает. Может, раньше случайно и можно было что-то выиграть. Хотя сейчас из-за этой пандемии тоже возможны сюрпризы. Кто-то приехал, кто-то не смог, то зрители есть, то зрителей нет. Но с этим тоже надо уметь справляться. Что Медведев как раз и продемонстрировал.

— Нет опасности, что он так и останется теннисистом одного титула?



— Выигрывать трудно, а повторить успех всегда тяжелее. На тебя уже все зубы точат, по-другому совершенно настраиваются. Но не думаю, что это касается Медведева. Возможно, он раньше не побеждал на турнирах «Большого шлема», но выходил дважды в финал. Он еще до этого US Open заставил всех считаться с собой. Только ему сейчас надо поддержать свою форму и продержать ее как можно дольше. Посмотрим, как у него это получится. Теннис — это такой вид спорта... приходится играть 11 месяцев в году.

— Американские зрители опять вели себя максимально некрасиво по отношению к Даниилу: весь матч освистывали его, мешали подавать. Может, пора организаторам какие-то меры принять?

— Там всегда шумная публика. К этому надо привыкнуть. Когда он два года назад играл с Надалем, было то же самое. Медведева все сначала освистывали, а потом поддерживали. Там своеобразные болельщики и очень шумные. А по поводу мер — не надо ничего принимать. Это часть турнира, его дух. На «Уимблдоне» принято сидеть тихо, здесь сложилась другая традиция: люди громко выражают свои эмоции. Они могут покричать, как на футболе. Ничего не вижу в этом плохого.



— Изменилась ли игра Медведева с 2019-го, когда он впервые вышел в финал «Большого шлема»?

— Тогда он играл больше на вдохновении. Такого уровня у него не было. Сейчас он играет уже на классе. Два года назад у него было много нестандартных действий, за которые его многие полюбили. Теперь он нашел свой стиль и играет очень достойно.

— У кого из российских теннисистов есть потенциал повторить успех Медведева?

— Пока никого не видно. Рублев еще сырой, а Карацев вряд ли дорастет до такого уровня.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

