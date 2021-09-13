Медведев подарил жене на годовщину свадьбы победу на US Open. И еще 2,5 млн долларов призовых

«Сегодня ровно три года с нашей свадьбы. По ходу турнира у меня толком не было возможности подумать о подарке. Когда я вышел в финал, то сразу подумал: если проиграю, придётся быстро искать подарок. Потом понял: если проиграю, у меня же не будет времени найти подарок, так что надо побеждать! Я люблю тебя, Даша. Спасибо тебе большое», — заявил Медведев во время церемонии награждения.

Российский теннисист Даниил Медведев посвятил победу на Открытом чемпионате США (US Open) жене. Он выиграл титул в третью годовщину их свадьбы.

Добавим, что за победу Медведев получит 2,5 млн долларов призовых. Всего за карьеру он заработал 19,8 млн долларов. Ранее теннисист рассказал, почему отпраздновал свой успех на US Open таким странным образом.



В 2020 году Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, также на его счету два финала турниров Большого шлема (Открытого чемпионата США 2019 года и Открытого чемпионата Австралии 2021 года) и 13 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

