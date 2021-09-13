Виртуально «прогуляться» по будущему маршруту можно, перейдя по ссылке на карту с предварительной трассировкой.

Фото: Источник: АНО «Вело1» Поделиться Поделиться







Как пояснили в КБ «Стрелка», показанная трассировка — это не финальный, а рабочий вариант. Она может меняться на разных этапах, так как каждый участок подробно изучается разными службами, начиная от велосипедистов и заканчивая проектировщиками. Проект предусматривает частично асфальтовое покрытие, а частично — экологичное покрытие на природных территориях (например, утрамбованный гравийный отсев).





В «Стрелке» затруднились назвать сроки обустройства «петербургской» части маршрута. Но уточнили, что до конца 2021 года планируется реализовать маршрут до Дубны, тогда общая длина увеличится до 56 км готовой велодорожки.

Фото: Источник: АНО «Вело1» Поделиться Поделиться







Ранее некоммерческая организация «Вело1», которая развивает проект, рассказала о запуске пилотного участка — в 20 км вдоль Канала имени Москвы в Дмитровском городском округе.



Протяжённость веломаршрута составит 1 059 км , по дороге расположены 16 городов и 300 населенных пунктов, вблизи следования находятся 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Через каждые 10–15 км планируется разместить беседки для отдыха, через каждые 20–40 км — точки питания. Предусмотрены и пункты самостоятельного ремонта и обслуживания велосипедов.



В настоящее время маршрут приблизительно такой: вдоль Канала имени Москвы с пересечением реки Волги через Тверь, Торжок, Осташков, вдоль озера Селигер, затем через Великий Новгород, Старую Руссу и вдоль озера Ильмень, через Гатчину и Павловск — в Санкт-Петербург.

