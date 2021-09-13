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Путешествие из Петербурга в Москву: где пройдет веломаршрут на 1000 км

В Москве 13 сентября открыли пилотный участок веломаршрута, который должен связать столицу с Петербургом. В КБ «Стрелка» «Фонтанке» рассказали об особенностях дороги и о предварительной трассировке.

Виртуально «прогуляться» по будущему маршруту можно, перейдя по ссылке на карту с предварительной трассировкой.

Фото: Источник: АНО «Вело1»
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Как пояснили в КБ «Стрелка», показанная трассировка — это не финальный, а рабочий вариант. Она может меняться на разных этапах, так как каждый участок подробно изучается разными службами, начиная от велосипедистов и заканчивая проектировщиками. Проект предусматривает частично асфальтовое покрытие, а частично — экологичное покрытие на природных территориях (например, утрамбованный гравийный отсев).


В «Стрелке» затруднились назвать сроки обустройства «петербургской» части маршрута. Но уточнили, что до конца 2021 года планируется реализовать маршрут до Дубны, тогда общая длина увеличится до 56 км готовой велодорожки.

Фото: Источник: АНО «Вело1»
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Ранее некоммерческая организация «Вело1», которая развивает проект, рассказала о запуске пилотного участка — в 20 км вдоль Канала имени Москвы в Дмитровском городском округе.


Протяжённость веломаршрута составит 1 059 км, по дороге расположены 16 городов и 300 населенных пунктов, вблизи следования находятся 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Через каждые 10–15 км планируется разместить беседки для отдыха, через каждые 20–40 км — точки питания. Предусмотрены и пункты самостоятельного ремонта и обслуживания велосипедов.

В настоящее время маршрут приблизительно такой: вдоль Канала имени Москвы с пересечением реки Волги через Тверь, Торжок, Осташков, вдоль озера Селигер, затем через Великий Новгород, Старую Руссу и вдоль озера Ильмень, через Гатчину и Павловск — в Санкт-Петербург.

Фото: Источник: АНО «Вело1»
Фото: Источник: АНО «Вело1»

Учредителем АНО «Вело1» является бизнесмен Роман Абрамович. Инвестиции в проект оцениваются в 20 млрд рублей. Проезд по маршруту — бесплатный. КБ «Стрелка» выступает разработчиком мастер-плана маршрута.

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Комментарии (3)

Fradkinshtein
Из Сеула в Пусан есть велодорожка. И у нас будет!
Владислав М
Ну и много ли найдётся смельчаков потеть сотни километров? К дорожке нужна целая сеть недорогих отелей с быстрыми зарядками для электровелосипедов, обурудованные и охраняемые места для установки палаток. Множество сопутствующих экскурсионных мест и маршрутов с возможностью оставить велосипед на охраняемую стоянку. Сеть магазинчиков велозапчастей и сервисов на маршруте и т.д.
Савва Морозов
Абрамович инвестирует или спонсирует бесплатный маршрут? Туда-Сюда по разу все проедут и будет пустовать - никто пит-стопы делать не будет.
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