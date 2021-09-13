Виртуально «прогуляться» по будущему маршруту можно, перейдя по ссылке на карту с предварительной трассировкой.
Как пояснили в КБ «Стрелка», показанная трассировка — это не финальный, а рабочий вариант. Она может меняться на разных этапах, так как каждый участок подробно изучается разными службами, начиная от велосипедистов и заканчивая проектировщиками. Проект предусматривает частично асфальтовое покрытие, а частично — экологичное покрытие на природных территориях (например, утрамбованный гравийный отсев).
В «Стрелке» затруднились назвать сроки обустройства «петербургской» части маршрута. Но уточнили, что до конца 2021 года планируется реализовать маршрут до Дубны, тогда общая длина увеличится до 56 км готовой велодорожки.
Ранее некоммерческая организация «Вело1», которая развивает проект, рассказала о запуске пилотного участка — в 20 км вдоль Канала имени Москвы в Дмитровском городском округе.
Протяжённость веломаршрута составит
В настоящее время маршрут приблизительно такой: вдоль Канала имени Москвы с пересечением реки Волги через Тверь, Торжок, Осташков, вдоль озера Селигер, затем через Великий Новгород, Старую Руссу и вдоль озера Ильмень, через Гатчину и Павловск — в Санкт-Петербург.