Патриарх Кирилл отметил роль «Газпрома» в духовном возрождении России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «Газпром» сыграл огромную роль в духовном возрождении России после упадка 1990-х годов. Об этом 13 сентября сообщает «Интерфакс».
«Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль «Газпром», газовая индустрия, энергетика наша. Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, Богом заложенного в наших недрах, по промыслу божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей», — сказал патриарх после малого освящения архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Петербурге.
Предстоятель РПЦ наградил главу «Газпрома» Алексея Миллера и гендиректора «Газпром инвеста» Вячеслава Тюрина патриаршими грамотами, после чего поблагодарил их за всё, что они сделали «для Отечества и развития нашей экономики».
«Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, дорогие руководители «Газпрома», за всё то, что вы делаете для Отечества, для развития нашей экономики, и благословить вас этим старинным образом Божией Матери. Помощи Божией в трудах», — добавил патриарх Кирилл.
Ранее «Фонтанка» писала, что 12 сентября патриарх Кирилл принял участие в праздничном богослужении в Александро-Невской лавре в честь 800-летия небесного покровителя Петербурга князя Александра Невского.