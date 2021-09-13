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Патриарх Кирилл отметил роль «Газпрома» в духовном возрождении России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «Газпром» сыграл огромную роль в духовном возрождении России после упадка 1990-х годов. Об этом 13 сентября сообщает «Интерфакс».

«Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль «Газпром», газовая индустрия, энергетика наша. Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, Богом заложенного в наших недрах, по промыслу божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей», — сказал патриарх после малого освящения архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Петербурге.

Предстоятель РПЦ наградил главу «Газпрома» Алексея Миллера и гендиректора «Газпром инвеста» Вячеслава Тюрина патриаршими грамотами, после чего поблагодарил их за всё, что они сделали «для Отечества и развития нашей экономики».

«Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, дорогие руководители «Газпрома», за всё то, что вы делаете для Отечества, для развития нашей экономики, и благословить вас этим старинным образом Божией Матери. Помощи Божией в трудах», — добавил патриарх Кирилл.

Ранее «Фонтанка» писала, что 12 сентября патриарх Кирилл принял участие в праздничном богослужении в Александро-Невской лавре в честь 800-летия небесного покровителя Петербурга князя Александра Невского.

Храм Живоначальной Троицы был построен в 1862–1868 гг. на территории скита (киновии) Александро-Невской лавры на окраине Петербурга. В 2001 году здание Троицкого храма в аварийном состоянии было возвращено Церкви. В 2017 году храму присвоен статус Архиерейского подворья Санкт-Петербургской епархии.

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Комментарии (16)

Malyshev73
рыдаю и плачу))))
265055770
Здесь русский дух, здесь газом пахнет...
Свободу Лёхе!
Если наличие ресурсов в России - божественный промысел, то почему умолчал, что наличие того же у других - проделки дьявола! )
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