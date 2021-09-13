Водитель автобуса в Хабаровске, который высадил пассажиров, чтобы совершить намаз, извинился за свой поступок. Об этом 13 сентября сообщает RT.
«Это была моя ошибка, что я народ высаживал. Я извиняюсь перед жителями Хабаровска, руководителями и сотрудниками», — говорит мужчина.
Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошел 10 сентября, в полдень по местному времени. В этот час мусульмане молятся, согласно своим канонам. Водитель из Таджикистана по имени Далер Керимов от традиций отступать не стал, он высадил людей из автобуса на остановке и сказал, что ему нужно помолиться. Мужчину временно отстранили.
По информации СМИ, на обеденную молитву в этот день вышли сразу несколько водителей автобусов. Их пассажирам пришлось ждать либо пересаживаться.