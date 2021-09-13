Водитель автобуса в Хабаровске, который высадил пассажиров, чтобы совершить намаз, извинился за свой поступок. Об этом 13 сентября сообщает RT.



«Это была моя ошибка, что я народ высаживал. Я извиняюсь перед жителями Хабаровска, руководителями и сотрудниками», — говорит мужчина.

